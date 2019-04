Equinix neemt voor 30 miljoen euro Amsterdams datacenter over

Equinix heeft voor 30 miljoen euro de AMS1-datacenteractiviteiten van Switch Datacenters overgenomen. Deze locatie bevindt zich vlakbij de Equinix-campus in Amsterdam Zuidoost. Het datacenter zal verdergaan onder de naam Equinix AM11 International Business Exchange (IBX).

Door de overname, die op 18 april werd afgerond, heeft Equinix nu elf IBX-datacenters in Nederland. Negen daarvan bevinden zich in Amsterdam. AM11 breidt de mogelijkheden van Equinix uit met 250 verkochte serverkasten. Naar verwachting zullen daar nog 700 kasten bijkomen wanneer de volledige capaciteit van de vestiging benut wordt. Er is echter ook de mogelijkheid om de vestiging uit te breiden naar een aangrenzend gebouw. Daardoor kunnen er nog eens 1300 kasten toegevoegd worden.

Equinix koppelt AM11 aan het AM7-datacenter, om klanten eenvoudig verbinding te laten maken met bedrijfsecosystemen die beschikbaar zijn op Platform Equinix. Daardoor moet maximale samenwerking tussen digitale supply chains mogelijk zijn. Het bedrijf geeft aan dat zijn Nederlandse datacenters business hubs zijn voor meer dan 1.125 bedrijven die verbinding maken met zakelijke partners en hun digitale supply chain.

Eugene Bergen, President Equinix EMEA, noemt Amsterdam een belangrijk interconnectiepunt voor Europa. Hij ziet de extra interconnectiemogelijkheden en capaciteit als een mogelijkheid om lokale en internationale klanten gebruik te laten maken van Platform Equinix om aan de veranderende zakelijke behoeften te voldoen.

Investering

Equinix is de laatste tijd actief aan het investeren om zijn services te verbeteren. Zo maakte het eerder deze maand bekend zijn platform en Cloud Exchange te hebben uitgebreid met meer metropolen met een software-defined aanpak. Het betreft de Equinix Cloud Exchange (ECX), dat ontworpen is om de connectiviteit tussen zijn 37 wereldwijde markten te versterken. Onder de metropolen vallen bijvoorbeeld Amsterdam, Los Angeles en Hong Kong.