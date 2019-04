Huawei komt met eerste 5G-hardware voor de automobielindustrie

Huawei heeft onlangs aangekondigd ’s werelds eerste 5G-hardware voor de automobielindustrie te hebben gepresenteerd. Met de nu gelanceerde hardware, een module op de eigen 5G-chipset Balong 5000, wordt het voor automobielfabrikanten mogelijk om self-driving technologie in hun auto’s in te bouwen.

Ondanks de blijvende ophef die rondom de Chinese fabrikant blijft bestaan, lijkt de fabrikant daar zich weinig van aan te trekken en gaat het stug door met het introduceren van nieuwe technologie en dan vooral voor 5G.

De meest recente technologie is dus, volgens Venturebeat, tijdens de autoshow in Shanghai gepresenteerde MH5000-module die auto’s moet gaan voorzien van de juiste technologie om de self-driving car mogelijk te gaan maken op basis van 5G-connectiviteit. De module heeft als kern de zelf door de Chinese fabrikant ontwikkelde 5G-chipset Balong 5000.

Stimulans voor de self-driving car

Concreet moet de module ervoor gaan zorgen dat fabrikanten, door de module in te bouwen tijdens het fabricageproces, hun toekomstige modellen alvast voorbereiden op self-driving-functionaliteit. Met de komst van 5G wordt immers verwacht dat de self-driving en connected car een van de belangrijkste use cases gaat worden van de meest recente mobiele technologie.

Met de komst van deze module en geïntegreerde chipset verwacht de Huawei dat autofabrikanten sneller en met betere kwaliteit het concept van de self-driving car kunnen omarmen. Daarnaast geeft de fabrikant aan in de tweede helft van dit jaar de 5G-technologie voor de automobielindustrie nog meer commercieel te gaan uitnutten.

Al actief in China

Huawei zelf is al enige tijd druk bezig met het optimaliseren van 5G-technologie voor commerciële toepassingen binnen de auto-industrie. Inmiddels heeft het Chinese bedrijf al samenwerkingen voor in smart city-trajecten in onder meer Shanghai, thuisbasis Shenzhen en Wuxi. Ook bestaan er al deals met Chinese autofabrikanten als FAW, Dongfeng en Changan.