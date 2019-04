Kaspersky: ‘Technologiebedrijven moeten broncodes vrijgeven om vertrouwen te winnen’

Overheden die zich zorgen maken over systemen van buitenlandse technologiebedrijven, moeten hen vragen om hun broncodes open te stellen voor inspectie, vindt Eugene Kaspersky. Dat is beter dan dat overheden hun paranoia hierover laten sudderen, aldus de CEO van Kaspersky Lab.

Wereldwijd moeten IT-leveranciers volgens Kaspersky dergelijke opties bieden om zo zakelijke zorgen over beveiliging weg te nemen. Zeker gezien er met de komst van 5G-netwerken steeds meer data via verschillende apparaten over de cloud zal worden verzonden, verwerkt en geanalyseerd.

Transparantiecentra

Kaspersky is volgens ZDNet dan ook van mening dat transparantiecentra bijdragen aan het opbouwen van het vertrouwen bij zakelijke klanten, overheden en consumenten. Dit soort centra stelt overheden en bedrijven in staat om broncodes van systemen, die ze van plan zijn om te implementeren, te beoordelen. Bovendien is het een manier om meteen ook de interne processen van de leverancier te beoordelen, aldus de Russische antivirusspecialist.

Het bedrijf maakte afgelopen jaar zelf een eerste stap op het gebied van transparantie en opende een transparantiecentrum in Zürich. Kapsersky verplaatste meteen ook zijn kernprocessen van Moskou naar de Zwitserse stad. Het openen van een dergelijk centrum staat ook in de planning voor Madrid en Zuidoost-Azië. Singapore en Maleisië zijn volgens Kaspersky in de running als mogelijke locatie voor die regio.

Bovendien wordt er nog voor de zomer een faciliteit geopend die erop gericht is behoeften van particuliere ondernemingen te ondersteunen. De vestiging in Zürich zou hoofdzakelijk zijn ontstaan door het tegemoet willen komen aan overheden.

Kaspersky gebruikt de transparantiecentra om gegevens te verwerken die het voor zijn klanten beheert. Daarnaast stellen de centra bedrijven en overheden in staat de broncodes van Kaspersky in te kijken en geeft het onderzoekers de mogelijkheid om bugs te identificeren en hun producten te optimaliseren. Het openen van zo’n centrum in ieder land waar klanten actief zijn, sluit de CEO dan ook niet uit.

Huawei

Eén van de technologiebedrijven die momenteel wereldwijd onder de loep genomen, met name gericht op de uitrol van 5G-apparatuur, is het Chinese Huawei. Dat bedrijf heeft zijn broncodes inmiddels beschikbaar gesteld aan de Britse en Duitse overheden voor beoordeling, en opende een transparantiecentrum in Brussel.

Daarnaast startten ook Nederland en België eerder een onderzoek naar de Chinese ict-leverancier. Eerder deze maand werd bekend dat het Belgische Centrum voor Cybersecurity (CCB) geen negatief advies geeft over Huawei, dat onder andere door de Amerikanen wordt verdacht van spionage. Na maanden onderzoek heeft het CCB geen concrete aanwijzingen van die dreiging gevonden.

Verder adviseert Kaspersky technologiebedrijven om hun ‘immuniteit’ tegen cybercriminaliteit op te schroeven. Hierdoor zouden de kosten van een cyberaanval zó duur worden, dat hackers het niet langer rendabel zouden vinden te investeren in aanvallen.

