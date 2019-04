Huawei blijft groeien ondanks spionagebeschuldigingen vanuit VS

Huawei heeft deze week voor de eerste keer zijn kwartaalresultaten bekendgemaakt. Ondanks verdenkingen vanuit de Verenigde Staten en andere landen over mogelijke veiligheidsrisico’s in zijn apparatuur, blijft de Chinese fabrikant groeien.

Huawei is geen beursgenoteerd bedrijf en heeft volgens CNBC nooit eerder kwartaalresultaten gepubliceerd. Dat het dat nu wel doet, lijkt een duidelijke reactie op onbewezen verdachtmakingen vanuit de Verenigde Staten dat zijn apparatuur onveilig zou zijn. De Chinese fabrikant kan immers aardige groeicijfers voorleggen.

Huawei noteerde in het eerste kwartaal van 2019 een totale omzet van 179,7 miljard yuan, omgerekend zo’n 23,8 miljard euro. Dat is een stijging van 39 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. De smartphonetak verscheepte in de afgelopen drie maanden zo’n 59 miljoen smartphones.

In een persbericht laat de netwerkspecialist weten dat 2019 “een jaar zal worden van grootschalige 5G-implementaties wereldwijd”, wat zorgt voor “ongekende groeimogelijkheden” voor zijn netwerktak. Eind maart had Huawei naar eigen zeggen al 40 commerciële 5G-contracten afgesloten en meer dan 70.000 basisstations verscheept, met een verwachting van 100.000 tegen mei.

Weinig impact

Eerder kon Huawei ook al positieve jaarcijfers voor 2018 presenteren. De spionage-aantijgingen vanuit de Verenigde Staten lijken dus weinig impact te hebben op de resultaten van Huawei. De VS probeerde bevriende landen onder druk te zetten om de Chinese fabrikant uit hun 5G-netwerken te weren, maar voorlopig kon het op weinig bijval rekenen. Onder meer het Verenigd Koninkrijk en Duitsland zien op dit moment geen reden om Huawei-apparatuur te verbannen, en ook het Belgisch cybersecuritycentrum kwam tot een gelijkaardig besluit.

Huawei ontkent de beschuldigingen en wijst erop dat de VS nog steeds geen bewijs op tafel heeft gelegd. Verschillende topfiguren uit het management hebben zich al publiek uitgesproken over de zaak, inclusief de anders zo mediaschuwe oprichter, Ren Zhengfei. Daarnaast belooft het bedrijf wel om in de toekomst transparanter te zijn. Zo opende het onlangs nog een Cyber Security Transparency Centre in Brussel.