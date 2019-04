HP-patent op chip voor printercartridge volgens Hoge Raad ongeldig

Een patent van HP op een chip in printercartridges is ongeldig. Dat heeft de Hoge Raad besloten, meldt Tweakers. Daarmee komt er een einde aan een jarenlange patentstrijd tussen het bedrijf en 123inkt.

Die zaak begon aan het einde van 2014. Toen stelde HP dat de huismerkcartridges van 123inkt een patent van HP schonden, omdat de chips op de cartridges teveel overeenkomsten hadden. Die chips zijn nodig om cartridgegevens te valideren.

De printerfabrikant stapte naar de rechter, maar verloor de zaak in 2015. De rechter was het met 123inkt eens dat het patent niet nieuw en innovatief was. HP liet het er echter niet bij zitten en ging in hoger beroep. In 2017 volgde er een uitspraak en opnieuw kreeg 123inkt gelijk. HP besloot vervolgens in cassatie te gaan bij de Hoge Raad. En ook die rechter heeft nu dus een uitspraak gedaan.

Hoge Raad

De Hoge Raad volgt het eerdere arrest van het gerechtshof in Den Haag. Daarmee krijgt 123inkt definitief gelijk en kan HP niet langer verder in beroep gaan. De webshop mag zijn huismerkcartridges bovendien blijven verkopen en HP moet de kosten die de webshop tijdens de zaak maakte betalen. Dat komt neer op een bedrag van 66.957 euro. HP heeft volgens 123inkt zelf ruim een half miljoen besteed aan advocaatskosten.

Gerben Kreuning van 123inkt zegt blij te zijn met de uitspraak van de Hoge Raad. Daardoor is volgens hem “definitief duidelijk dat wat wij doen, gewoon mag”. “We hebben ons gelukkig niet laten afschrikken door het machtsvertoon van HP. Wanneer ik fout zit, geef ik dat zonder enige moeite toe, maar, wanneer ik niet fout zit en er worden machtsspelletjes gespeeld, dan denk ik: “kom maar op, ik ben niet bang voor jullie!” en zie hier het mooie resultaat.”