Slack lost visuele problemen op met nieuwe update voor Windows 10

De zakelijke chat-app Slack heeft een update uitgebracht voor Windows 10-apparaten. In de update worden vooral visuele problemen opgelost, evenals een aantal meer technische fouten. Dat meldt MSPoweruser.

In de update zijn diverse problemen aangepakt. Zo was er eerder het probleem dat er bij het verplaatsen van het scherm een witte balk verscheen. Dat probleem is nu opgelost. Daarnaast werd de schermgrootte soms gewijzigd bij het verplaatsen, wat na de update ook niet langer het geval is.

Een aantal gebruikers zagen bovendien icoontjes in de balk aan de zijkant voor teams waar zij zelf niet inzaten. Gebruikers met meerdere schermen zagen eerder wazige icoontjes, en in de Apps and Features- en Uninstall a Program-schermen was eerder het verkeerde icoontje zichtbaar. Ook die problemen zijn opgelost, en de notificaties en de indicatoren voor ongelezen berichten zijn nu ook leesbaarder. Verder hebben de ontwikkelaars het uiterlijk van hun nieuwe HTML-notificaties aangepast.

Tot slot zijn interacties met network drives verbeterd, zijn problemen met toetsenborden en muizen opgelost en is het nu mogelijk om Slack geminimaliseerd op te starten.

Slack

Slack kondigde begin dit jaar aan dat het 10 miljoen actieve gebruikers heeft. Dat komt neer op een groei van 2 miljoen gebruikers in een klein half jaar. De chat-app heeft daarnaast 85.000 betalende klanten.

De bedoeling is dat het bedrijf dit jaar nog de beurs op gaat, waar het volgens geruchten de New York Stock Exchange voor heeft gekozen. Waarschijnlijk kiest het bedrijf verder voor een direct listing, waarbij de aandelen direct op de beurs gekozen worden, zonder uitgangsprijs. Dit is een vrij onconventionele manier voor een beursgang, al deed Spotify vorig jaar hetzelfde.

Naar verwachting vindt de beursgang in juni of juli plaats. De documenten voor de beursgang werden in februari al ingediend bij de Securities and Exchange Commission.