Google rondt onderzeese kabel van 10.000 kilometer af

Google heeft zijn werk aan de onderzeese kabel van 10.000 kilometer tussen zijn Amerikaanse hoofdkwartier en Chili afgerond. De kabel heet Curie, naar de Nobelprijs-winnaar Marie Curie. De kabel loopt tussen Los Angeles en de poort van Valparaiso in Chili.

Curie is de eerste nieuwe onderzeese verbinding tussen de Verenigde Staten en Chili in twintig jaar. Toen de constructie begon, zei Google dat het ook de eerste volledig private onderzeese internetlijn is die gebouwd werd door een bedrijf buiten de telecommunicatiesector, weet Silicon Angle.

Het voordeel daarvan is dat Google de kabel niet hoeft te delen met andere internetbedrijven. Daardoor kan het bedrijf de kabel aanpassen op zijn eigen technische eisen, waardoor het betere controle heeft over hoe het verkeer wordt doorgestuurd. De kabel heeft echter een flink prijskaartje. Vice President of Engineering Ben Taylor zei vorig jaar namelijk dat het bedrijf ruim een miljard dollar spendeerde aan deze en twee andere onderzeese kabels.

Die twee andere kabels moeten de Verenigde Staten verbinden met Denemarken en Hong Kong met Guam.

Equinix

Eerder dit jaar werd Equinix gevraagd om het Cable Landings Station (CLS) voor de zeekabel te bouwen in Los Angeles. De kabel komt in het datacentrum van dat bedrijf in El Segundo, Californië aan land. Google koos voor dit bedrijf wegens de ruime ervaring die het heeft met het aanleggen en beheren van landingsstations voor zeekabels. Equinix is bijvoorbeeld al betrokken bij 25 andere zeekabelprojecten.

Daarmee eindigt de Curie-kabel in tegenstelling tot andere zeekabels dus niet bij het landingsstation waar het aankomt. De kabel eindigt in plaats daarvan in het Equinex LA4 International Business Exchange datacenter. Daarmee zijn er diverse mogelijkheden voor rechtstreekse verbindingen, aangezien de locatie een populair knooppunt is voor veel bedrijven.