AWS en Ford werken aan cloud-diensten voor verbonden auto’s

Ford en Amazon Web Services (AWS) zijn een samenwerking gestart om een wereldwijde cloud-gebaseerde dienst op te zetten voor autonome en verbonden auto’s. Dat meldt Silicon Angle.

De twee bedrijven stellen dat ze samen gaan werken om “innovatieve mobiliteitsdiensten en onderscheidende gebruikerservaringen” te creëren. Specifieke applicaties gerelateerd aan de samenwerking werden echter niet bekendgemaakt. Mogelijk omvatten die de optie om verbonden auto’s met elkaar te laten praten, om elkaar te waarschuwen over bijvoorbeeld gevaarlijke wegomstandigheden.

Transportation Mobility Cloud

De samenwerking draait om de Transportation Mobility Cloud die AWS host en door Ford-partner Autonomic is ontwikkeld. Dat platform is ontworpen om “voertuigen, openbaar vervoer, voetgangers, de infrastructuur van de stad en service providers te verbinden”.

Ford stelt dat het hoopt “zakelijke kansen voor autofabrikanten, operators van het openbaar vervoer en grote vloten, en software-ontwikkelaars” op te kunnen zetten, als onderdeel van het initiatief. Ook zei het bedrijf dat hoewel het Transportation Mobility Cloud-platform het eigendom is van Ford-dochterbedrijf Autonomic, andere bedrijven de diensten ook kunnen gebruiken.

Ford werkt al enige tijd aan de ontwikkeling van zelfrijdende auto’s. Daar heeft het al miljoenen dollars in geïnvesteerd en vorig jaar kreeg het bedrijf goedkeuring om de prototypes van zijn autonome voertuigen te testen in de straten van Washington D.C. Daarnaast mag het bedrijf vergelijkbare testen uitvoeren in China, in samenwerking met Baidu.

Avis

Het is niet voor het eerst dat AWS een samenwerking start voor verbonden auto’s. In november vorig jaar werd een samenwerking met Avis aangekondigd. De twee bedrijven willen samen applicaties en diensten maken die operationele verbeteringen moeten bieden voor Avis, en betere smart city-ervaringen moeten maken voor gebruikers.

Als onderdeel van de samenwerking gebruikt Avis het AWS Cloud Platform en de Connected Vehicle Solution om een systeem voor data-analyse te maken. Dat systeem integreert machine learning, kunstmatige intelligentie en data-management om de inventaris, afgelegde kilometers van voertuigen en het onderhoud te volgen. Het bedrijf weet daardoor wat de status is van iedere auto in de vloot.