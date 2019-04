Huawei helpt ondanks veiligheidszorgen met aanleg Brits 5G-netwerk

De Britse premier Theresa May is akkoord gegaan met hulp van het Chinese bedrijf Huawei bij de aanleg van de 5G-infrastructuur in het land. Daarbij gaat het wel alleen om onderdelen van de infrastructuur die niet tot de kern behoren, zoals antennes en andere netwerkcomponenten.

De beslissing werd gemaakt door de National Security Council, waar May de voorzitter van is, meldt The Verge. Andere Britse politici hebben flink wat kritiek op die beslissing, omdat ze bang zijn dat Huawei banden heeft met de Chinese overheid, waardoor Britse burgers, bedrijven en overheidsinstellingen blootgesteld worden aan cyberaanvallen en spionage vanuit China.

Verbod

Huawei staat om die reden al langer in de belangstelling. In de Verenigde Staten werd eerder al een ban ingesteld op het gebruik van apparatuur van Huawei door overheidsinstanties, wegens zorgen om spionage. De VS lobbyt in Europa en bij andere bondgenoten voor eenzelfde ban. Australië en Nieuw-Zeeland hebben beide een verbod ingesteld op het gebruik van Huawei-producten in de telecominfrastructuur.

Het Witte Huis dacht in december vorig jaar aan een verbod voor bedrijven in het land om Huawei-apparatuur te gebruiken bij de aanleg van 5G-netwerken. In Nieuw-Zeeland werd zo’n verbod al ingesteld, maar in de Verenigde Staten is dat nog niet het geval. Toen president Donald Trump eerder deze maand de 5G-spectrumveiling aankondigde, zei hij niets over een dergelijk verbod. Volgens geruchten wordt er echter nog steeds over gesproken.

Premier Mark Rutte liet onlangs weten dat het kabinet nog geen beslissing heeft gemaakt over eventuele bijdragen van Chinese bedrijven aan de aanleg van het 5G-netwerk. In mei moet er een bredere strategie komen van het kabinet over de omgang met vermeende spionage en economische betrekkingen met China. De regering wacht daarvoor op onderzoek van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), dat eerder deze maand een taskforce oprichtte voor onderzoek naar risico’s bij 5G.