Salesforce voegt nieuwe AI-functies toe aan Sales Cloud

Salesforce heeft nieuwe functies toegevoegd aan Sales Cloud, met als doel om werknemers te helpen om sneller de informatie te vinden die ze nodig hebben om productief te zijn. De meeste mogelijkheden maken gebruik van Einstein, het kunstmatige intelligentie (AI)-systeem van het bedrijf.

De eerste grote verbetering komt naar Salesforce Inbox, schrijft Silicon Angle. Dat is een mobiele app waarmee gebruikers e-mails, afspraken en klantgegevens op één plek kunnen bekijken. De app integreert nu met Einstein om verkoopwerknemers op de hoogte te stellen als er belangrijke nieuwe informatie naar boven komt over een deal die ze willen sluiten.

Ook werkt Salesforce Inbox nu als een soort tool om werknemers te helpen voorbereiden. “Vertegenwoordigers zien nu belangrijke klantgegevens, inclusief accountdetails, contacten en kansen voor hun volgende meeting in het bijbehorende kalender-evenement, waardoor ze snel bijgepraat zijn voor hun volgende meeting, zonder dat ze met de hand door oude e-mails moeten zoeken”, aldus Robin Grochol, senior vice president of product management.

Social Intelligence Module

Met diezelfde gedachtegang wil het bedrijf het ook eenvoudiger maken voor gebruikers om toegang te krijgen tot verkoopdata vanaf bronnen buiten hun werk-applicaties. Daar brengt het Social Intelligence Module voor uit, een nieuwsfeed die verkoopmedewerkers in staat stelt om tweets en artikelen te verzamelen die gerelateerd zijn aan kansen. Gebruikers kunnen klikken op sociale profielen van contacten om hen toe te voegen aan de Salesforce-database van hun bedrijf.

Ook nieuw is Einstein Campaign Insights. Dit kan de interacties uit het verleden van een vertegenwoordiger met een klant analyseren, om patronen te vinden die kunnen helpen om meer deals te sluiten in de toekomst.

Tot slot zijn er diverse verbeteringen met het oog op productiviteit. Zo is er een bredere integratie met Quip, het alternatief van Salesforce voor Office 365. Daarmee kunnen gebruikers documenten en spreadsheets aan records in hun klantdatabase koppelen.