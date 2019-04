Chrome 74 is beschikbaar met dark mode en databesparing

Google stelt vanaf vandaag Chrome 74 beschikbaar op Windows, Mac, Linux, Chrome OS en Android. De nieuwe versie bevat een aantal veiligheidsupdates, betere databesparing op Android en de langverwachte Dark Mode.

Wie gebruik wil maken van Dark Mode, hoeft niet op zoek te gaan in het instellingenmenu van Chrome. Het enige wat je moet doen, is de app-modus van Windows 10 aanpassen. Klik daarvoor op Start en typ Kleureffecten. Scroll helemaal naar onder en kies Donker bij Kies een standaard app-modus.

Mac-gebruikers kunnen al sinds Chrome 73 van Dark Mode genieten en moeten ook hier de instelling in het OS zelf aanpassen in plaats van in Chrome.

Lite mode

Naast de langverwachte Dark Mode heeft Google de Data Saver-optie verwijderd uit de Android-versie van Chrome en vervangen door ‘Lite mode’. Exacte details zijn er nog niet, maar de blogpost van Google belooft om snel een whitepaper te publiceren waarin alles wordt uitgelegd. De optie is enkel beschikbaar voor Android en kan je inschakelen via Instellingen, Lite. De oude Chrome Data Saver desktopextensie stopt met werken vanaf Chrome 74.

Verder heeft Google werk gemaakt van een aantal veiligheidsverbeteringen. Zo kunnen er geen bestanden meer worden gedownload uit sandbox iframes. Deze methode wordt vaak gebruikt voor malware via malafide online advertenties.

Chrome 74 blokkeert voortaan ook het automatisch openen van nieuwe tabbladen bij het sluiten van een andere door websites. Deze truc wordt al jaren gebruikt door malafide advertentiebedrijven. Google werkt al meer dan een jaar aan dit probleem, maar oogstte voorlopig weinig succes. Het hoopt met deze aanpassing een definitieve oplossing te bieden.

Andere belangrijke aanpassingen voor ontwikkelaars worden door Google samengevat in de video onderaan:

