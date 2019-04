Intel lanceert zijn krachtigste laptopchips ooit

Intel breidt zijn portfolio van negende generatie 14 nm-cpu’s fors uit. De blikvangers vinden we in het Core i9-gamma, waar octacore-chips met een klokfrequentie van 5 GHz naar de laptop komen.

Intel demonstreert dat het niet bang is van AMD met de lancering van verschillende nieuwe chips onder de vlag van de negende generatie. De fabrikant had al enkele desktopprocessors van die familie op de markt, maar breidt het aanbod nu uit met krachtige laptop-cpu’s.

Core i9

Het meest in het oog springt de Core i9 line-up, waar Intel zich sterk maakt desktopprestaties naar de laptop te brengen. Aanvoerder van de reeks is de Intel Core i9 9980 HK. Die octacore-chip krijgt zestien threads mee, en heeft een maximale boostfrequentie van 5 GHz. Daarvoor vertrouwt de cpu op Intel Thermal Velocity Boost. Die technologie bouwt voort op Turboboost, en laat een aanzienlijke verhoging in kloksnelheid toe wanneer het chassis een temperatuur beneden de 50 graden heeft.

Om dat te bewerkstelligen in realistische scenario’s, is het aan fabrikanten om hun laptops van voldoende koeling te voorzien. Dan nog is de 5 GHz-snelheid slechts houdbaar voor kortere tijd. De basisfrequentie bedraagt 2,4 GHz, wat nog steeds erg goed is voor een laptopprocessor met acht rekenkernen. 16 MB aan L3-cache maken het plaatje volledig. Het Core i9-gamma wordt verder uitgebreid met de Core i9-9880H, die met 2,3 GHz en 4,8 GHz iets lager geklokt is. Het grotere broertje is bovendien volledig unlocked, wat overklokken mogelijk maakt. Dat geeft OEM’s de mogelijkheid om met een goed chassis nog meer rekenkracht uit de high end chip te persen.

Core i7 en Core i5

Ook het negende generatie Core i7 aanbod wordt uitgebreid. De Core i7-9850H en Core i7-9750H zijn erg gelijkaardig. Ze delen een zes kernen en twaalf threads, net als de basiskloksnelheid van 2,6 GHz. De Core i7-9850H heeft met zijn turboboostfrequentie van 4,6 GHz 100 MHz meer achter de kiezen, en is bovendien gedeeltelijk ontgrendeld voor overklokkers.

Tot slot wordt ook het Core i5-gamma uitgebreid, opnieuw met twee cpu’s die erg dicht bij elkaar liggen. De Core i5-9400H is de krachtigste met 2,5 en 4,3 GHz, de Core i5-9300H houdt het op 2,4 en 4,1 GHz. Beide chips zijn quadcores met multithreading.

Wifi 6

De hele nieuwe line-up heeft een TDP van 45 watt. Dat betekent dat de cpu’s niet bedoeld zijn voor ultrabooks, maar voor meer uit de kluiten gewassen laptops. Wifi 6 is standaard aanwezig op al de nieuwe processors, net als ondersteuning voor Intel Optane opslagcache. De nieuwe chips zal je terugvinden in meer consument-georiënteerde laptops, maar horen ook thuis in workstations. De grote hoeveelheid threads en hoge kloksnelheid maken ze ideaal voor workloads als rendering, zowel voor CAD-modellen als binnen de audiovisuele sector. Voor een eenvoudige uitrol binnen een enterprise-omgeving ontbreken hier wel de vPro-capaciteiten. Voor vPro-chips zit Intel nog in de achtste generatie, al kondigde de fabrikant ook daar pas wel nieuwe telgen aan.

In principe zou dit de laatste grote lancering van 14 nm-processors moeten zijn. Intel teert intussen al bijna 5 jaar op de processornode, maar zou tegen het einde van dit jaar eindelijk met zijn 10 nm line-up op de proppen komen. Tegen dan heeft AMD als het goed is zijn antwoord op deze zet al geformuleerd met een nieuwe batch aan eigen cpu’s, gebakken op 7 nm.

