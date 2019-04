Windows 7 start met meldingen rond deadline ondersteuning

Windows 7 stopt ermee vanaf 14 januari 2020. Het besturingssysteem blijft bruikbaar, maar je krijgt geen gratis veiligheidsupdates meer na die datum. Om iedereen daarvan op de hoogte te brengen, start Microsoft met meldingen te tonen op Windows 7-systemen.

Enkele bezoekers van Reddit laten weten dat Windows 7 een melding toont bij hen over het einde van de ondersteuning op 14 januari 2020. In de nabije toekomst krijgt mogelijk iedere gebruiker een melding te zien dat de deadline na 10 jaar Windows 7 in zicht is.

Wie wil kan het venster wegklikken, maar de kans is groot dat je later opnieuw dezelfde melding krijgt. Pas wanneer je een vinkje zet naast Do not remind me again word je met rust gelaten volgens Windows Latest.

Advies

Wie op Learn More klikt, krijgt een bondige samenvatting te zien wat het einde van de ondersteuning betekent. Microsoft focust op het einde van technische ondersteuning, software updates en security updates. Het zegt wel duidelijk dat Windows 7 gewoon zal blijven werken, maar dat het risico vergroot voor virussen en malware. Het advies luidt uiteraard om naar Windows 10 over te schakelen.

Wat minder wordt gesmaakt, is dat Microsoft adviseert om een nieuwe pc te kopen. Het laat weten dat een upgrade mogelijk is op een nieuwe pc, maar raadt het niet aan. Dat is begrijpelijk voor systemen die 10 jaar oud zijn, maar tot vier jaar geleden kon je nog Windows 7-toestellen kopen in de winkel. Die kunnen prima een upgrade verteren zonder prestatieproblemen. Mogelijk verschijnt het advies voor een nieuwe pc enkel op oudere machines, daarover heerst nog onduidelijkheid.

Betalende updates

Wie toch Windows 7 wil blijven draaien, moet geld betalen. Voor organisaties die Windows 7 Enterprise draaien, zal het eerste jaar aan updates een extra 25 dollar per toestel kosten. Dit verdubbelt in het tweede jaar naar 50 dollar en zelfs naar 100 dollar in het derde jaar. Bedrijven kunnen niet een jaartje overslaan. Wie pas vanaf het tweede of derde jaar intekent, moet de voorgaande jaren ook betalen.

Voor Windows 7 Pro zijn de prijzen pittiger. Het eerste jaar kost 50 dollar per toestel, met een verdubbeling elk jaar tot 200 dollar per toestel in het derde jaar. Microsoft laat ook weten dat klanten met hen kunnen samenwerken wat betreft prijsafspraken. Vermoedelijk gaat het hier om adviesprijzen en kunnen bedrijven met een groot aantal licenties scherpere tarieven bespreken.

