Amazon Web Services (AWS) heeft Amazon SageMaker Ground Truth een update gegeven, waardoor taken voor het trainen van machine learning iets eenvoudiger moeten worden. Dat meldt Silicon Angle.

SageMaker Ground Truth is een set aan tools ontworpen om te werken met Amazon SageMaker, die vorig jaar werden onthuld. SageMaker is een dienst die door ontwikkelaars gebruikt wordt om machine learning-modellen te bouwen voor voorspellende en analytische applicaties.

Met de Ground Truth-tools moet het eenvoudiger worden om datasets die gebruikt worden om die machine learning-modellen te trainen te labelen. Ontwikkelaars kunnen hiermee accuratere datasets opzetten om de modellen te trainen voor taken als beeldclassificatie, objectdetectie en semantische segmentatie. De dienst biedt in essentie workflows en interfaces waarmee labeltaken geautomatiseerd kunnen worden.

Updates

Nu krijgt SageMaker Ground Truth een serie nieuwe functies. Veel daarvan zijn ontwikkeld vanwege vraag van bestaande gebruikers, stelt AWS Technical Evangelist Julien Simon. Het gaat onder meer om een nieuwe “job chaining”-functie, waarmee ontwikkelaars opeenvolgende machine learning labeltaken kunnen draaien, aan de hand van de output van eerdere taken. Daardoor moeten ze tijd kunnen besparen.

Ook is er een nieuwe functie voor het volgen van taken, waarmee ontwikkelaars de voortgang van hun labeltaken in real-time kunnen volgen. Een functie genaamd long-lived jobs maakt het mogelijk dat menselijke experts als labelers ingezet kunnen worden en modellen op een periodieke basis geüpdatet kunnen worden.

Tot slot is er een nieuwe dynamische custom workflow-functie. Daarmee is het mogelijk om extra context toe te voegen aan de brondata. Ontwikkelaars kunnen met de functie dus input van eerdere labeltaken toevoegen.

Nieuwe providers

Amazon kondigde niet alleen updates aan, maar zei ook dat het samenwerkt met nieuwe service providers om meer ondersteuning toe te voegen voor het labelen van data in het Frans, Duits en Spaans. Het gaat onder meer om Vivetic en SmartOne.

Amazon SageMaker Ground Truth wordt verder in meer gebieden beschikbaar gemaakt, waaronder in Virginia, Ohio, Ierland, Tokyo en Sydney.