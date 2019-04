Eerste Raspberry Pi-competitie in Nederland succesvol afgerond

Tijdens de vorige week gehouden finale in de Johan Cruijff Arena van de eerste Nederlandse Raspberry Pi-competitie hebben vier scholierenteams een geldprijs in de wacht weten te slepen. De competitie werd georganiseerd door de IT-specialisten van PA Consulting en House of Digital.

De initiatiefnemers willen met de Raspberry Pi Competition, naar Brits voorbeeld, scholieren uit het vmbo-, havo- en mbo-onderwijs stimuleren meer met techniek te doen en in het bijzonder natuurlijk met IT. De competitie bestaat uit een prijsvraag om met de slimme en goedkope minicomputer Raspberry Pi een uitvinding te doen die het welzijn van mensen kan verbeteren.

De organisatoren willen daarnaast ook scholieren stimuleren om multidisciplinair bepaalde vraagstukken te benaderen en samen te werken. Dit moet hen uiteindelijk inspireren om verder te gaan met technologie.

Meest haalbare oplossing

Concreet streden de diverse scholierenteams in vier categorieën. In totaal werden maar liefst 14 inzendingen beoordeeld. De prijs voor de meest haalbare oplossing ging uiteindelijk naar de Bredeo Mavo uit Amsterdam voor Medicare. Dit is een ‘medicijncarrousel’ die ouderen helpt op tijd medicijnen in te nemen.

Verzorgenden vullen deze ‘pillendoos’ eens per week en geven aan op welke tijdstippen pillen moeten worden ingenomen. De pillen vallen in een bakje en met een herhalend geluid wordt aangegeven dat ze moeten worden ingenomen De ontwikkelde carrousel ontlast de verzorgenden en is een hulpmiddel om altijd op tijd medicijnen in te nemen, aldus de jeugdige makers.

Meest creatieve toepassing

De prijs voor de meest creatieve oplossing ging naar de ‘slimme plant’ Dionaea van het MBO College Amstelland uit Amstelveen. Deze plant groeit vrijwel zonder menselijke bemoeienis. Door visvoer in een aquarium te gooien, zorgen diverse processen en sensoren ervoor dat de plant daarbovenop goed blijft groeien. Daarmee worden, aldus de uitvinders, vooral mensen geholpen die vanwege ziekte, ouderdom of afwezigheid niet in staat zijn om voor planten te zorgen, maar graag groen in huis willen.

Meest waardevolle impact

De prijs voor de meest waardevolle impact ging naar het concept Pi-Care van het MBO College Zuidoost uit Amsterdam. Hiervoor hadden de scholieren eerst bij zorginstellingen geïnventariseerd welke uitdagingen zij hebben en wat daarbij kan ontlasten. Het resultaat was het ecosysteem Pi-care waarbij cliënten via de Pi-Bear, Pi-Watch en Pi-Hub aan de hand van herkenbare icoontjes zien welke dagbesteding er op het programma staat. Hierdoor wordt een papieren agenda vervangen. In een eenvoudig systeem voor beheerders en cliënten wordt verder alles gesynchroniseerd, zodat iedereen goed op de hoogte is van de activiteiten.

De aanmoedigingsprijs ging tot slot naar het jongste deelnemende team – gemiddelde leeftijd 12,5 jaar – van opnieuw de Bredero Mavo uit Amsterdam. Zij presenteerden een toepassing die met diverse sensoren waarschuwt wanneer in een warme auto het kritiek wordt voor eventueel achtergebleven huisdieren.

Lof van de staatssecretaris

De organisatie en de deelnemende teams kregen ook veel lof van de aanwezige staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer. Volgens haar worden in de toekomst technische vaardigheden onmisbaar en is het dus belangrijk dat scholieren deze vaardigheden al in een vroeg stadium ontwikkelen.

De competitie was zo’n groot succes dat de organisatoren hebben besloten om voor het schooljaar 2019/2020 de Raspberry Pi Competition opnieuw te organiseren.