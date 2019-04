Microsoft was dankzij de cloud heel even een biljoen dollar waard

Microsoft was gisteren heel even het derde bedrijf ooit die zijn marktkapitalisatie boven de biljoen dollar uit zag komen. De waarde van het bedrijf steeg nadat het de cijfers van zijn derde fiscale kwartaal bekendmaakte, en die verwachtingen overtroffen.

Het bedrijf meldde een winst voor bepaalde kosten als aandelencompensatie van 1,14 dollar per aandeel, meldt Silicon Angle. Dat is flink meer dan de verwachting van een dollar per aandeel van analisten. De omzet kwam uit op 30,6 miljard dollar, 14 procent meer dan een jaar eerder en ver boven de verwachting van 29,84 miljard dollar. Het netto inkomen steeg met 19 procent naar 8,8 miljard dollar.

Microsoft meldde daarnaast dat zijn bruto winstmarge – het percentage van omzet dat over is na de kosten van zijn verkochte producten en diensten – uitkwam op 66,7 procent, tegenover 65,4 procent een jaar eerder.

Cloud

Werknemers van het bedrijf vertelden dat de Commercial Cloud van het bedrijf blijft groeien. Daar vallen diensten onder als Office 365, de Azure-cloud en een beetje omzet van LinkedIn en Dynamics. De Commercial Cloud-afdeling had een omzet van 9,6 miljard dollar, wat 41 procent meer is dan een jaar eerder. Cijfers van Azure worden niet apart gemeld, maar Microsoft zei wel dat omzet van de publieke cloud-dienst met 73 procent gestegen is.

Office 365 plukt ook de vruchten van bedrijven die naar de cloud verhuizen, aldus de cijfers. De commerciële verkopen van Office 365 – waar producten als Excel en Word inzitten – groeide namelijk met 30 procent, aldus Microsoft. Omzet vanuit LinkedIn steeg met 27 procent.

Besturingssysteem Windows had ook een goed kwartaal, blijkt uit de cijfers. De omzet uit het besturingssysteem wordt gebundeld in de More Personal Computing-afdeling van het bedrijf, samen met Xbox en gaming, zoekadvertenties en verkopen van Surface. De afdeling droeg 10,7 miljard dollar bij aan de omzet van het bedrijf.

Verwachtingen

Microsoft zegt tot slot te verwachten dat de omzet voor het vierde kwartaal uitkomt tussen de 32,2 miljard dollar en 32,9 miljard dollar. Dat komt ongeveer overeen met de verwachting van Wall Street van 32,6 miljard dollar.