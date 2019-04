SAP ziet cloud-omzet met 45 procent stijgen in eerste kwartaal

SAP heeft zijn cloud-afdeling tijdens het eerste fiscale kwartaal van 2019 flink zien groeien. Toch had het bedrijf een operationeel verlies van 136 miljoen euro. Dat verlies is te danken aan een herstructurering en de overname van Qualtrics voor 8 miljard dollar.

De totale omzet voor de eerste drie maanden van 2019 kwam uit op 6,09 miljard euro. Dat is 16 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar, schrijft The Register. Zoals gezegd groeide de cloud-afdeling van het bedrijf flink. De omzet daarvan kwam uit op 1,5 miljard euro, 45 procent meer dan vorig jaar.

De traditionele software-licenties haalden 650 miljoen euro op. Traditionele ondersteuning wist 2,838 miljoen euro aan omzet binnen te halen, wat 6 procent meer is. De diensten van SAP waren verantwoordelijk voor net iets meer dan een miljard euro aan omzet, 15 procent meer dan vorig jaar.

Opbrengsten

Het meeste geld werd verdiend met het Applications, Technology & Services-segment, dat verantwoordelijk was voor 4,99 miljard dollar aan omzet. Dat is een stijging van 9 procent. 719 miljoen euro in dat segment komt uit cloud-diensten, wat een stijging van 37 procent is.

De categorie bevat ook de S/4HANA ERP-software van het bedrijf, dat zowel on premise als in de cloud beschikbaar is. Volgens SAP heeft de software nu ruim 10.900 klanten, wat 30 procent meer is dan een jaar eerder.

In het Business Network-segment – waar applicaties als Ariba, Concur en Fieldglass onder vallen – steeg de omzet met 25 procent naar 740 miljoen euro. 626 miljoen daarvan was voor de cloud, 22 procent meer dan in 2018. Het Customer and Experience Management-segment meldt een omzet van 305 miljoen euro, een groei van ruim 100 procent. 236 miljoen euro daarvan is voor de cloud.

Herstructurering

SAP heeft het merendeel van zijn rijkdom te danken aan enterprise-applicaties als ERP-software en -databases, en tegenwoordig ook CRM-oplossingen. Het bedrijf wil dan ook meer van het marktaandeel van Salesforce overnemen met het onlangs gelanceerde C/4HANA.

SAP zegt echter meer te moeten doen voor het volgende deel van zijn leven. Het bedrijf wil vaardigheden opfrissen en huurt meer mensen in voor de cloud. In januari begon het bedrijf met een herstructurering, waarbij 4.400 banen verdwenen. Het bedrijf stelt echter dat de plannen voor het aannemen van nieuwe mensen ervoor zorgen dat er uiteindelijk weer evenveel mensen werken.

Het bedrijf zei toen dat het van plan was om tussen de 800 en 950 miljoen euro te besteden aan de herstructurering. De meeste impact daarvan moest in het eerste kwartaal te merken zijn. En dat bleek inderdaad het geval. In de kwartaalcijfers is te zien dat er 866 miljoen euro is besteed aan die reorganisatie. Naar verwachting moet het proces vanaf 2020 tussen de 750 en 850 miljoen euro per jaar opbrengen aan besparingen.