Docker en Arm gaan strategische samenwerking aan

Docker en Arm zijn een strategisch partnerschap aangegaan. De samenwerking moet een naadloze ontwikkeling op arm-architectuur en een vlotte levering van applicaties in de cloud, edge en Internet of Things faciliteren. Bovendien moet het de eenvoud en draagbaarheid van Docker’s containerplatform combineren met de scope en schaal van Arm in verschillende rekenomgevingen, aldus ZDnet.

Docker is een opensourceproject dat de implementatie van code in softwarecontainers automatiseert. Arm is vooral gekend van de gelijknamige architectuur die vooral in de mobiele wereld de norm is. Beide partijen demonstreren volgende week tijdens DockerCon in San Francisco de integratie van Arm-mogelijkheden in Docker Desktop Community. De jaarlijkse conferentie voor de containerindustrie legt de focus op Kubernetes, microservices en DevOps.

Eén ontwikkelplatform

De drijvende kracht achter de samenwerking zou de roep vanuit Docker-klanten om één ontwikkelplatform zijn geweest. Het zou helpen applicaties tot het uiterste uit te breiden. David Messina, EVP strategische allianties bij Docker: “De Docker-ontwikkelaarscommunity is veelal in de luwte actief geweest. Het is de eerste keer dat we collectief in staat zijn op grote schaal samen te werken. Ontwikkelaars van Docker hebben vaak de leiding genomen voor snelheid en innovatie binnen de onderneming. Dit is een kans voor hen om ook een grote ROI te realiseren op het gebied van applicatie-ontwikkeling.”

De integratie is tijdens DockerCon via een technische preview beschikbaar voor alle ruim twee miljoen ontwikkelaars, die Docker Desktop gebruiken. “Alle gegende x86-commando’s voor Docker zijn, in termen van containers bouwen, verzenden en uitvoeren, nu beschikbaar voor Arm” vult Messina aan. Bovendien zou een ontwikkelaar die een toepassing in productie wil nemen, kunnen profiteren van een veilige Docker Enterprise Engine voor op Arm gebaseerde Amazon EC2 A1-exemplaren. Iets dat organisaties in staat zou stellen tot 45 procent kosten te besparen bij het uitvoeren van hun cloud-native applicaties op Arm in vergelijking met x86. Dit alles zónder dat ze code hoeven te herschrijven.

Arm-ontwikkelaarsecosysteem

De Docker-gebaseerde oplossingen zouden ook beschikbaar worden gesteld voor het Arm-ontwikkelaarsecosysteem, dit als onderdeel van het Arm Neoverse-platform. Ook de miljoenen ontwikkelaars van Arm-oplossingen worden door deze integratie in staat gesteld gebruik te maken van op Docker gebaseerde oplossingen. Toepassingen kunnen zo sneller en eenvoudiger worden gebouwd om deze vervolgens in verschillende toepassingen te implementeren.

Neoverse-platforms zijn ontworpen om de infrastructuur van het datacenter naar de edge te brengen. Ervan uitgaande, dat de algemene computerinfrastructuur niet in staat zal zijn de enorme hoeveelheden toekomstige gegevens te verwerken. “Door gebruik te maken van Docker-technologie kunnen we snel workloads opnemen. Daarbij kunnen we berekeningen laten gebeuren waar het moet gebeuren, wanneer en op welk knooppunt”, zegt Mohamed Awad, vice president Infrastructuur Business bij Arm.

