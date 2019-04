Ruzie tussen HP en 123inkt lijkt zich voort te zetten in firmware updates

De ruzie tussen HP en de webshop 123inkt.nl lijkt te worden voortgezet in firmware updates. Volgens 123inkt heeft HP een update uitgerold voor 25 verschillende modellen van HP Officejet-printers, waardoor e huismerk-cartridges van de webwinkel niet meer geaccepteerd worden door de printer.

123inkt stelt de afgelopen dagen opeens klachten te hebben ontvangen over het niet meer functioneren van nieuw geplaatste huismerk-cartridges van het bedrijf in de printers van HP. Uit eigen onderzoek van de webshop blijkt dat HP een automatische firmware update uit heeft gerold bij de printers.

Daardoor kan het voorkomen dat wereldwijd nieuwe huismerk-cartridges niet meer geaccepteerd worden. Gebruikers zien na het vervangen van de cartridge een foutmelding: “Probleem met cartridge. Een of meerdere cartridges lijken te zijn beschadigd. Verwijder de cartridges en vervang ze door nieuwe cartridges.” Volgens 123inkt is er echter niets mis met de cartridges.

123inkt stelt dat HP de updates bewust uit heeft gerold, met als doel om de cartridges van het huismerk van de webshop te weren. Ook moet de update gebruikers doen geloven dat deze cartridges van slechtere kwaliteit zijn, aldus het bedrijf. HP zegt dat de updates uitgevoerd mogen worden, omdat de printerverpakkingen van het merk voorzien zijn van een melding dat cartridges zonder HP-chip mogelijk niet werken. Ook staat er dat cartridges die nu werken, dat in de toekomst mogelijk niet meer doen.

Ruzie

De update van HP volgt nadat de Hoge Raad eerder deze week besloot dat een patent van HP op een chip op printercartridges ongeldig is. HP stelde in 2014 dat de huismerk cartridges van 123inkt een patent schonden, omdat de chips op die cartridges teveel overeenkomsten hadden.

Daarop stapte de fabrikant naar de rechter, maar verloor de zaak. In 2017 kreeg 123inkt in een hoger beroep opnieuw gelijk, en ging HP in cassatie. Met de uitspraak van de Hoge Raad kwam de patentstrijd ogenschijnlijk tot een einde.

In een verklaring zei HP het niet eens te zijn met de uitspraak. “HP heeft in andere landen hetzelfde Europese patent succesvol laten gelden. We bestuderen de uitspraak om de basis van de beslissing te begrijpen, zeker ook gezien het hof ons patent geldig acht.”

Oplossing

123inkt zegt klanten die de getroffen printers gebruiken per e-mail op de hoogte te hebben gesteld van de situatie. Ook heeft de webshop contact gezocht met de chipfabrikant van de cartridges om het probleem op te lossen. De fabrikant heeft het probleem bevestigd en zegt meldingen uit de hele wereld te hebben ontvangen.

Het is volgens de webshop gelukt om voor zijn huismerk-cartridges een nieuwe chip te ontwikkelen. Deze zijn nu in productie en worden volgende week verwacht. De niet meer werkende cartridges van klanten kunnen dan omgewisseld worden.