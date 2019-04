Paessler voert met nieuwe PRTG-release veel verbeteringen door

Paessler heeft onlangs met de release van versie 19.2.49 van zijn monitoringsoplossing PRTG een aantal verbeterde functionaliteiten doorgevoerd. Zo wordt de bestaande PRTG Enterprise Console vrijwel definitief vervangen door PRTG Desktop.

Met de nu uitgebrachte release wil de netwerkmonitoringsspecialist zijn PTRG-oplossing uitbreiden, verbeteren en hier en daar ontdekte problemen oplossen. De belangrijkste nieuwe functionaliteit die nu is uitgebracht, bestaat uit de volle integratie van de client PRTG Desktop in PRTG. De client was al enige tijd in bèta beschikbaar, maar heeft nu dus zijn volledige release gekregen en kan dus nu direct worden gedownload.

Met de applicatie kunnen eindgebruikers, via Windows- en macOS-systemen, complete controle krijgen over één of meer PRTG-installaties. Binnen de client zijn de gegevens zichtbaar van alle gebruikte onafhankelijke PRTG core servers, ook wanneer de oplossing door Paessler wordt gehost.

Binnen de client laat een tool zien of PRTG problemen binnen de netwerken van eindgebruikers ontdekt. Daarnaast kunnen ook serververbindingen van de bestaande Enterprise Console worden geïmporteerd. Hierdoor is PRTG Desktop dus de officiële opvolger van Enterprise Console geworden, zo geeft de leverancier aan.

Verbeterde sensorfunctionaliteit

Naast de introductie van PRTG Desktop bevat de nu uitgebrachte softwarerelease vooral een flink aantal changes en verbeteringen voor het gebruik. Belangrijke veranderingen binnen de software zijn er onder andere voor sensors die het .NET framework gebruiken. PRTG vereist nu dat op alle devices die dit soort sensors gebruiken .NET versie 4.7.2 is geïnstalleerd. Zonder deze versie wordt het gebruik van dit soort sensors flink gelimiteerd.

Meer specifiek voor het monitoren van devices van Synology zijn nu negen nieuwe statussen voor de SNMP Synology Logical Disk sensor toegevoegd. Hierdoor is het mogelijk om alle statussen van Synology RAID-toepassingen in de gaten te houden.

Om in de werkprocessen binnen Windows in de gaten te kunnen houden, ondersteunt de Windows Process sensor nu 64-bit processen en monitort nu goed die processen die meer dan 4GB RAM-geheugen verbruiken.

Verder beschikt PRTG nu ook over de functionaliteit om onderscheid te kunnen maken tussen verschillende sensors die of de producten van HP Inc. in de gaten houden en sensors die de producten van HPE monitoren binnen netwerkomgevingen.

Overige verbeteringen

De laatste release van PRTG bevat verder oplossingen voor problemen rond sensors, security, serverproblemen en de web interface. Voor Nederlandse eindgebruikers is ook de Nederlandse language file flink verbeterd. Vooral door meer consistentie in terminologie door te voeren, aldus de monitoringsspecialist.