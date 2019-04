ABBYY Vantage vereenvoudigt gerobotiseerde verwerking bedrijfsgegevens

ABBYY, ontwikkelaar van content-IQ-oplossingen, heeft Vantage voor iedereen beschikbaar gemaakt. Vantage voegt menselijke cognitieve vaardigheden toe aan slimme automatiseringsplatformen, zoals robotic process automation (RPA) en business process automation (BPA).

Het Forrester-rapport Predictions 2019: Artificial Intelligence stelt dat ruim veertig procent van de bedrijven in de toekomst digitale werknemers creëert, door kunstmatige intelligentie (AI) te combineren met RPA. De RPA-markt bedraagt dit jaar volgens schattingen van het onderzoeksbureau 1,7 miljard dollar. In 2021 moet dat stijgen naar 2,9 miljard dollar.

ABBYY zegt met Vantage een oplossing te bieden waarmee veelvoorkomende, contentprocesgerelateerde pijnpunten opgelost worden. Het gaat bijvoorbeeld om de tijdrovende installatie en configuratie van benodigde software, een tekort aan trainingsdata en de behoefte aan deskundigen op het gebied van machine learning voor de automatisering van de processen.

Vaardigheden

Met Vantage wordt namelijk een grote verandering teweeg gebracht in de manier waarop gestructureerde en ongestructureerde content – zoals documenten, beelden en e-mailcommunicatie – wordt verwerkt, aldus het bedrijf. Het is mogelijk om de digitale workforce van bedrijven bepaalde vaardigheden aan te leren, dankzij tekstherkenning, machine learning en AI. Dat is nodig om relevante informatie uit de massa’s gegevens waar bedrijven over beschikken te halen. En dat is weer essentieel om verstandige zakelijke beslissingen te nemen.

Het nieuwe platform biedt standaard diverse vaardigheden aan. Daarmee kunnen softwarerobots documenten identificeren, specifieke informatie vinden en de content begrijpen. Daarna is het mogelijk om die content door te sturen of om de informatie die er in staat te verwerken.

Onder de cognitieve kernvaardigheden vallen onder meer tekstherkenning, tekstclassificatie en data-extractie gekoppeld aan data learning. Partners en klanten zijn bovendien in staat om geavanceerde cognitieve vaardigheden te ontwikkelen, voor bijvoorbeeld specifieke taken die uniek zijn voor een specifiek zakelijk proces.

Vantage was tot voor kort alleen voor early adopters beschikbaar, maar is nu voor iedereen beschikbaar gemaakt.