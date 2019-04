‘Mitel en Avaya in gesprek over overname van 2 miljard dollar’

Fabrikant van telecommunicatie-apparatuur Avaya Holdings zou in gesprek zijn met concurrent Mitel Networks om samen te gaan. Daarbij zou 2 miljard dollar (1,8 miljard euro) gemoeid zijn. Dat stellen ingewijden tegenover The Wall Street Journal.

Mitel biedt volgens die ingewijden tussen de 20 en 22 dollar per aandeel voor Avaya. Dat komt neer op een bedrag tussen de 2,2 miljard en 2,4 miljard dollar. Dat bod is ruim 50 procent boven de aandelenprijs van Avaya in maart.

Een overeenkomst tussen de twee bedrijven is echter geen garantie. Mitel zou nog andere spelers tegen kunnen komen. Dat zouden dan vooral private equity-bedrijven zijn, die ook hebben gezegd interesse in Avaya te hebben. Mocht er een deal komen tussen Avaya en Mitel, dan zou het volgens de ingewijden volgende maand al kunnen gebeuren.

Eerdere overnames

De gesprekken tussen de twee bedrijven volgen nu ze concurreren met Cisco en andere bedrijven om aan de groeiende vraag van organisaties naar cloud-gebaseerde, unified spraak-, bericht- en andere diensten te voldoen. Het Canadese Mitel zoekt naar samenwerkingen, waarmee ze een betere positie krijgen om dat te doen.

Mitel verloor in 2016 van Siris Capital Group bij het bieden op videoconferencing-bedrijf Polycom. Een jaar later nam Mitel Shortel, een provider van cloud-gebaseerde unified communications-diensten, over voor 530 miljoen dollar. In april 2018 werd Mitel zelf overgenomen door private equity-bedrijf Searchlight Capital Partners voor 2 miljard dollar.

Avaya werd in 2007 overgenomen door private equity-bedrijven TPG en Silver Lake voor 8 miljard dollar. Uiteindelijk ging de samenwerking niet goed en in 2017 moest het bedrijf bescherming aanvragen tegen faillissement. Een jaar later kwam het van die bescherming af en werden de aandelen op de New York Stock Exchange geplaatst. Toen werden aandelen voor 20,80 dollar verkocht. Dat is flink meer dan de 13,21 dollar per aandeel, wat de prijs was toen er voor het eerst over een overname gesproken werd.