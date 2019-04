De eerste grote release van Windows 10 in 2019 is na zes maanden aan testen bijna klaar voor een wereldwijde uitrol. Microsoft heeft gebruikers echter laten weten dat de Windows 10 May 2019 Update en latere releases minimaal 32 GB aan opslagruimte nodig hebben voor 32 bit- en grotere versies van het besturingssysteem.

Dat is het dubbele van de opslagruimte die eerder nodig was om de 32 bit-versie van Windows 10 te installeren op een computer, meldt MSPoweruser. De 64 bit-variant had eerder 20 GB aan opslagruimte nodig. Waarom er meer opslagruimte nodig is voor de nieuwe versie van het besturingssysteem, heeft Microsoft niet bekendgemaakt.

Problemen met USB

Eerder deze week liet Microsoft ook al weten dat er een probleem is met de update in combinatie met USB-opslag of een SD-kaart. De installatie van de update – die al beschikbaar is via MSDN en Windows Insider – start niet als er externe opslag als een USB-stick, een SD-kaart of een externe harde schijf is aangesloten op het apparaat. Het probleem doet zich alleen voor op pc’s met de October 2018 Update of de April 2018 Update. Andere versies kunnen wel upgraden met externe opslag.

Microsoft zegt te werken aan een oplossing voor het probleem. Tot die tijd is er een eenvoudige oplossing: gebruikers moeten alle externe opslag verwijderen en de installatieprocedure herhalen. Nadat de installatie voltooid is, kan alle externe opslag weer opnieuw aangesloten worden.

Microsoft meldt verder dat in sommige gevallen interne schijven ook een foutmelding kunnen veroorzaken. Mocht dit niet de schijf zijn waar de Windows-installatie op staat, dan is deze tijdelijk los te koppelen. Een oplossing voor het probleem wordt beschikbaar gemaakt in de volgende service update voor het besturingssysteem. Windows Insiders moeten tot build 18877 wachten. Daarin wordt de fout ook aangepakt. In mei wordt het besturingssysteem beschikbaar voor het grote publiek.