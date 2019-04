IBM breidt quantum computing-programma uit naar meer universiteiten

IBM heeft aangekondigd dat het zijn commerciële quantum computing-programma genaamd IBM Q Network uit gaat breiden naar meer universiteiten in Noord-Amerika. Het gaat onder meer om Notre Dame, Florida State en Virginia Tech.

Het IBM Q Network is ontworpen om curricula voor studenten te ontwikkelen en onderzoekssamenwerkingen met academici op te zetten, schrijft ZDNet. Naast de eerder genoemde universiteiten, breidt Big Blue zijn progamma ook uit naar Stony Brook University en de University of Tokyo. De lijst bestond al uit Duke, Harvard en de University of Waterloo.

Volgens IBM krijgt iedere universiteit een eigen onderzoeksfocus en invalshoek. Stony Brook gaat zich bijvoorbeeld richten op het voorbereiden van studenten op het werken in de quantum-technologiebranche. Notre Dame focust zich op toepassingen van quantum-technologie in scheikunde, natuurkunde en engineering. Virginia Tech buigt zich over nieuwe algoritmes voor quantum-scheikunde.

Q System One

Big Blue onthulde eerder dit jaar zijn eerste quantumcomputer voor de zakelijke markt, de Q System One. Daarmee kunnen bedrijven ingewikkelde gegevens, zoals investeringen en risico’s, modelleren. Eerder waren quantumcomputers alleen voor onderzoekslaboratoria beschikbaar.

De Q System One is een glazen kubus van ongeveer 3 bij 3 meter, die voorzien is van precies de juiste temperatuur en andere condities. Daardoor moet de computer optimaal zijn werk kunnen uitvoeren. Er zijn mogelijkheden om het apparaat op locatie geïnstalleerd te krijgen, maar ontwikkelaars kunnen ook via IBM Cloud toegang krijgen tot hun computer.

Quantumcomputers onderscheiden zich van gewone computers, doordat ze in staat zijn om exponentieel meer data te verwerken. Waar klassieke computers gegevens opslaan in binaire getallen – namelijk ‘nullen’ en ‘enen’ – doen quantumcomputers dat met behulp van ‘qubits’. Die hebben een speciale eigenschap, waardoor ‘nullen’ en ‘enen’ tegelijkertijd naast elkaar kunnen bestaan. Daardoor zijn quantumcomputers veel krachtiger dan traditionele computers.

Google

Naast IBM onderzoekt ook Google de mogelijkheid om quantumcomputers stabieler te maken en hoe fouten beter gevonden én opgelost kunnen worden. Verder zou het bedrijf qubit-processors testen.