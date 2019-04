Slack kondigt nieuwe functies aan voor Zoom-vergaderingen

Slack en Zoom hebben hun samenwerking hernieuwd. Daarbij kondigt Slack diverse nieuwe mogelijkheden aan die naar zijn communicatieplatform komen. Zoom is een videoconferencing- en online meeting-platform. De twee platformen werden in 2015 geïntegreerd.

Sinds de samenwerking in 2015 gestart werd, kunnen Slack-gebruikers videogesprekken voeren met hun teamgenoten via de cloud-gebaseerde videoconferencing-dienst van Zoom. Nu komen daar dus nieuwe mogelijkheden bij, schrijft Neowin. De Zoom-app voor het samenwerkingsplatform moet een nieuwe update krijgen, waarmee het mogelijk wordt om details over een vergadering te bekijken, voordat een gebruiker zich bij een videogesprek vanuit de chat-app voegt.

Daarnaast wordt het mogelijk om de standaard instelling voor het telefoonicoontje in de workspace om te zetten naar die van Zoom. Daarmee is het mogelijk om gesprekken in Zoom te openen als er op de telefoon geklikt wordt in Slack.

Verder onthulde het bedrijf nieuwe kalender-integraties, waarmee het mogelijk wordt om berichten en mentions via het platform naar het e-mailadres van een nieuwe werknemer te sturen, ook als ze nog geen lid zijn van het platform. In de toekomst moet er een nieuwe functie naar de dienst komen, genaamd Zoom Phone. Daarmee is het mogelijk om Slack-gebruikers te bellen via een mobiele, data- of wifi-verbinding te bellen via het telefoonnummer dat op hun account staat.

Office 365

Eerder deze maand werd bekend dat Slack ook een diepgaande integratie met Office 365 kreeg. De chat-app krijgt daarmee een nieuwe Outlook kalender- en mail-app, en een geüpdatet OneDrive-app. Daarnaast is het voor gebruikers mogelijk om Office-bestanden direct binnen de app te bekijken.

Met die integraties kan het platform een vuist maken tegen Microsoft Teams. Hoewel het verrassend lijkt dat Microsoft een concurrent als Slack zou willen helpen, heeft het platform in werkelijkheid alles zonder hulp kunnen doen. Het bedrijf bouwde alles met publieke API’s, zonder extra hulp.