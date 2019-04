Amazon haalt opnieuw meeste winst uit cloud-afdeling

Amazon heeft dankzij een sterke groei in zijn cloud computing-afdeling betere kwartaalcijfers gepresenteerd dan verwacht. De omzet van het bedrijf steeg met 17 procent naar 59,7 miljard dollar (53,5 miljard euro). De nettowinst kwam uit op 3,56 miljard dollar, wat ruim twee keer zoveel is als de 1,6 miljard dollar een jaar eerder. De operationele inkomsten verdubbelden ook ruim naar 4,4 miljard dollar.

Daarmee zijn de verwachtingen van Wall Street ruim overtroffen, schrijft Silicon Angle. Analisten hadden gerekend op een nettowinst van 2,3 miljard dollar met een omzet van 59,65 miljard dollar.

Cloud

De meeste winst kwam opnieuw uit de cloud-afdeling van het bedrijf. De omzet uit de cloud steeg met 41 procent tegenover een jaar eerder naar 7,7 miljard dollar. Dat is net iets meer dan analisten verwacht hadden. Het operationele inkomen steeg met 59 procent naar 2,22 miljard dollar.

De omzetgroei van de afdeling is iets vertraagd ten opzichte van het vierde kwartaal, toen de groei nog 45 procent was. Volgens Chief Financial Officer Brian Olsavsky is dat deels te wijten aan een erg goed kwartaal voor Amazon Web Services (AWS) vorig jaar. Daardoor zijn de vergelijkingen moeilijker.

Daarnaast blijven de zaken op dit gebied volgens Olsavsky altijd wat moeilijker te voorspellen, omdat er onzekerheden bestaan over hoe snel bedrijven AWS en de cloud adopteren en operaties migreren vanuit hun eigen datacentra. Het klantgebruik van AWS-diensten blijft echter meer dan de omzetgroei.

Advertenties

Niet alleen de cloud-afdeling, maar ook de advertentie-afdeling van het bedrijf zag een flinke groei. Het “other”-segment van Amazon – dat vooral uit advertentieverkopen bestaat – zag de omzet met 34 procent stijgen naar 2,72 miljard dollar. Volgens eMarketer is het daarmee nu de derde grootste verkoper van digitale advertenties, achter Google en Facebook.

Voor het huidige kwartaal heeft Amazon zijn verwachtingen bijgesteld. Het bedrijf verwacht een omzet tussen de 59,5 miljard en 63,5 miljard dollar, wat overeenkomt met de verwachting van Wall Street van 62,4 miljard dollar. Het verwachtte operationele inkomen tussen de 2,6 miljard en 3,6 miljard dollar is echter lager dan de verwachtingen van Wall Street. Die verwachten een operationeel inkomen van 4,19 miljard dollar.