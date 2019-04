AWS zet in op meer AMD-servers

AMD breidt zijn T3a-portfolio uit met nieuwe servers aangedreven door AMD’s Epyc-serverchips. Zo wil de cloudspecialist zijn klanten meer keuze geven.

AMD blijft aan populariteit winnen in datacenters en de cloud. AMD kondigt nu de brede beschikbaarheid van AMD Epyc-cpu’s in zijn EC2 T3a-aanbod aan. T3a-instances zijn bedoeld voor klanten die workloads willen draaien met een gemiddelde cpu-belasting, met de mogelijkheid om pieken te ondersteunen wanneer ze zich voordoen, voor zolang als nodig. Het aanbod rolt uit in alle grote regio’s inclusief Europa.

Amazon maakt er stilaan een gewoonte van om zoveel mogelijk opties aan te bieden. Zo kondigde het cloudbedrijf van Jeff Bezos vorig jaar nog aan om ook servers op basis van ARM in het portfolio te stoppen. Die AWS Graviton-servers zijn intussen ook beschikbaar. Die flexibiliteit toont duidelijk aan dat de dagen van Intel als enige vanzelfsprekende keuze voor datacenterhardware voorbij zijn.

Goedkoper

De Epyc T3a-instances draaien op het Nitro-raamwerk van AWS, en zijn beschikbaar in zeven verschillende smaakjes. De lichtste editie T3a.nano, geeft je twee virtuele cpu’s en 500 MB aan RAM, de krachtigste heet T3a.2xlarge en is goed voor 8 vCPU’s en 32 GB aan RAM. Prijs is een belangrijk argument in de keuze voor deze instances: ze zouden 10 procent goedkoper zijn dan het bestaande aanbod.

De beschikbaarheid komt er op een moment dat Intel aangeeft net minder winst uit zijn datacenterbusiness te halen. AMD heeft met Epyc natuurlijk een heel duidelijk doel: marktaandeel van Intel afsnoepen met even krachtige maar in de regel goedkopere hardware.