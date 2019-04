Samsung investeert 116 miljard dollar in ontwikkeling van eigen chipsets

Samsung investeert in de komende tien jaar 116 miljard dollar in de ontwikkeling van semiconductor chips. Daarmee wil het bedrijf concurreren met Intel en Qualcomm. De investering wordt opgesplitst in onderzoek en productie-infrastructuur.

Als onderdeel van de nu uitgebreide investeringen gaat het bedrijf ook meer R&D-werknemers aannemen, schrijft IT Pro. Daarmee komen 15.000 extra banen beschikbaar in de onderzoeks- en productieteams. “Het investeringsplan moet het bedrijf naar verwachting helpen om het doel om de wereldleider in niet alleen geheugenchips, maar ook in logic-chips te worden in 2030, waar te maken”, aldus Samsung in een verklaring.

Op dit moment is Samsung al een leider in de ontwikkeling van geheugenchips. Deze chipsets worden in verschillende apparaten gebruikt, zoals smartphones, laptops, desktops en servers. Het bedrijf heeft bovendien zijn eigen processors in de Galaxy-serie zitten. Maar de processor-markt wordt nog altijd voornamelijk geleid door Intel en Qualcomm, doordat zij chips maken voor andere bedrijven.

Yoo Jong-woo, analist bij Korea Investment & Securities, stelt tegenover Bloomberg dat Samsung zeldzaam dergelijke lange termijnplannen openbaar maakt. “Het is een testament van de toewijding van Samsung aan de chip business, waar niet alleen Intel maar ook een verscheidenheid aan chipmakers inzitten.”

Afnemende vraag

Samsung is vooral bekend van zijn hardware, waaronder smartphones. Het bedrijf zag echter driekwart van zijn operationele inkomen in 2018 uit de verkoop van chipsets komen. Toch lijkt de toekomst voor chipfabrikanten in de komende jaren onzeker, nu de vraag van tech-giganten als Amazon en Apple afneemt. Daardoor is de prijs van dergelijke componenten significant gedaald.

Ahn Ki-hyun, directeur bij Korea Semiconductor Industry Association, zegt tegenover Bloomberg dat Samsung waarschijnlijk als voornaamste doel heeft om de concurreren met TSMC en chipfabrikant Qualcomm. Het onttronen van Intel als leidende fabrikant van microprocessors is volgens Ki-hyun nu nog vrijwel onmogelijk.