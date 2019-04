Windows 10-gebruikers kunnen Android-notificaties op hun desktop zien

Microsoft heeft de Your Phone-app verbeterd waardoor app-notificaties op Android vanaf de telefoon kunne worden gesynchroniseerd met pc’s die op Windows 10 draaien. Your Phone is een app voor Android-telefoons en Windows 10, waarmee gebruikers taken op verschillende apparaten kunnen afronden.

De functie werd door Vishnu Nath, director of program management bij Microsoft Mobile eXperiences, aangekondigd op Twitter. De functie is nog niet voor iedereen beschikbaar, aangezien hij nu alleen te gebruiken is door Windows Insiders die de Your Phone-app gebruiken. De nieuwe optie wordt in fases uitgerold, weet ZDNet.

Nath deelde ook een screenshot van de functie op een desktop. Daarin is te zien dat de app-notificaties naar een Android-telefoon nu in een notificatie-scherm in de Your Phone-app op Windows 10 te zien zijn. Het gaat dan onder meer om alerts en berichten van apps als Twitter, OneDrive en de Google-app.

Gebruikers kunnen ook notificaties wegdrukken op de pc, waardoor ze ook weggeveegd worden op de verbonden telefoon.

Your Phone

De Your Phone-app werd vorig jaar door Microsoft gelanceerd met een functie waarmee sms’jes van een Android-telefoon gesynchroniseerd worden met een PC die op Windows 10 draait. Daarnaast konden gebruikers de laatste 25 foto’s die ze met een verbonden telefoon hadden gemaakt bekijken.

Sindsdien voegt Microsoft nieuwe functies toe aan de app, die het eerst test met Windows Insiders. Zo voegde Microsoft eerder dit jaar badges en dikgedrukte tekst toe voor ongelezen sms’jes. Daarnaast is er een functie toegevoegd om een scherm te spiegelen, waarmee gebruikers apps op de smartphone vanaf de PC kunnen gebruiken.

De functie werkte tot voor kort alleen met de Samsung Galaxy S8 en S9, en aan de desktop-kant alleen met de Surface Go. Nath stelt nu dat de ondersteuning hiervoor uitgebreid is naar de Samsung Galaxy S10, S10+, S10E, Note 8 en Note 9. Ook is er ondersteuning voor de OnePlus 6 en 6t bijgekomen. Het team van Nath werkt aan het uitbreiden van ondersteuning naar andere pc’s.