Samsung zou werken aan een eigen blockchain-netwerk en een eigen cryptovaluta. Dat stelt CoinDesk Korea op basis van een ingewijde persoon die ‘van de hoed en de rand’ zou weten.

De blockchain task force, onderdeel van de draadloze afdeling, zou werken aan een blockchain-netwerk op basis van Ethereum. Het werk van Samsung zou nog in een “interne, experimentele” fase zitten. Volgens de bron wordt er nu gedacht aan de ontwikkeling van een private blockchain, al is dit nog niet bevestigd. “Ik denk dat het een hybrid wordt: een combinatie van publieke en private blockchains.”

Als de blockchain af is, zou Samsung mogelijk ook een Samsung Coin willen lanceren. Mocht het bedrijf inderdaad een publieke blockchain ontwikkelen, dan zou de Samsung Coin op alternatieve valutabeurzen kunnen worden verhandeld, zoals nu met de bitcon en ethereum. Ook kan de technologie in de betaal-app Samsung Pay worden ingezet, al is nog niet zeker dat dit ook daadwerkelijk gaat gebeuren.

De blockchain task force van het bedrijf zou al een jaar bezig zijn met ontwikkelingen, en aan diverse projecten werken.

Investering

Vlak nadat bekend werd dat Samsung mogelijk aan een eigen cryptovaluta werkt, maakte het bedrijf bekend 2,6 miljoen euro te investeren in Ledger. Ledger is een Frans cryptovalutabedrijf, en staat bekend om zijn hardwareproducten. Het gaat dan onder meer om de Ledger Nano S, een fysieke wallet voor cryptovaluta, meldt Mashable.

Ledger heeft een expertise in het bouwen van wallets voor cryptovaluta, waardoor er gespeculeerd wordt dat die investering iets te maken heeft met de cryptovaluta die Samsung zou willen ontwikkelen. De twee bedrijven hebben echter geen details bekendgemaakt over de overeenkomst.

CEO Eric Larchevêque zei vlak na de bekendmaking van het nieuws echter wel dat hoewel hardware wallets nog steeds vereist zijn, de smartphone een “centrale rol” gaat spelen in de cryptorevolutie.