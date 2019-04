Xilinx zet in op datacenter networking met overname Solarflare

Xilinx, fabrikant van zeer gespecialiseerde semiconductor-technologieën, heeft bekendgemaakt Solarflare Communications over te nemen.

Solarflare gebruikt FPGA’s, wat computerchips zijn die op ieder moment opnieuw geprogrammeerd kunnen worden om specifieke taken efficiënter uit te voeren,. Hiermee kunnen vervolgens weer slimme netwerkinterface-kaarten worden gemaakt die networking, opslag en compute integreren, meldt Silicon Angle.

Deze zogenaamde SmartNICS verminderen latency, aangezien ze ervoor zorgen dat deze workloads niet langer op CPU’s hoeven te draaien. Dat geeft ook een boost aan de prestaties van de servers en biedt betere connectiviteit. Daarnaast maakt Solarflare Communications speciale versnellingssoftware voor klanten om hun voordeel te doen met SmartNICS.

Xilinx is een significante speler in de chipindustrie, al is het bedrijf minder bekend dan zijn concurrenten. Het bedrijf bouwde in 1985 al de eerste commerciële FPGA’s, en heeft grote namen als Microsoft en Huawei als klanten. Microsoft zou chips van Xilinx gebruiken om ruim de helft van zijn Azure cloud-servers aan te sturen.

Overname

Xilinx zei dat de overname van Solarflare Communications moet helpen om zijn nieuwe “datacenter first”-strategie te versnellen. Die strategie kondigde het bedrijf vorig jaar aan. De chipfabrikant hoopt dat het helpt om zichzelf te transformeren van chipfabrikant naar meer een platformbedrijf zoals Intel en Nvidia.

De overname is geen verrassing, aangezien de twee bedrijven al een nauwe relatie hebben. Xilinx was één van de belangrijkste financierders in de laatste investeringsronde van Solarflare in 2018. Dit jaar toonden ze ook hun eerste gezamenlijke product: een FPGA-gebaseerde SmartNIC, dat 100 miljoen datapakketten per seconde kan verwerken.

“Het Solarflare-team heeft er nauw samenwerkt met Xilinx aan next-generation networking-technologie en zakelijke samenwerking, sinds het een strategische investeerder is geworden”, aldus RUssell Stern, CEO van Solarflare. De overname moet over ongeveer zes maanden afgrond worden, wat het tweede kwartaal van het fiscale jaar 2020 van Xilinx is. Financiële details van de overname zijn niet bekendgemaakt.