Google verbant grote app-ontwikkelaar uit Play Store wegens advertentiefraude

Google heeft een grote Chinese app-ontwikkelaar verbannen uit de Play Store, nadat onderzoek van BuzzFeed News uitwees dat het bedrijf schuldig was aan advertentiefraude en details over het eigendom van apps verborg voor gebruikers.

Google is al begonnen met de massale verwijdering van apps van de ontwikkelaar, genaamd DO Global, meldt BuzzFeed News. Afgelopen weekend verdwenen al zeker 46 apps van het bedrijf, dat deels het eigendom is van internetgigant Baidu. Ook worden er geen advertentievoorraden meer aangeboden voor DO Global-apps via Google’s AdMob-netwerk, wat suggereert dat de ban ook geldt voor de advertentieproducten van het bedrijf.

Google wilde niet specifiek op de verwijdering van de apps reageren, maar een bron met kennis over de actie zei dat het bedrijf bezig was om heen DO Global te verbannen. Ook moeten er nog meer apps van de ontwikkelaar verdwijnen.

Een woordvoerder van Google zegt dat het bedrijf actief malafide gedrag onderzoekt. “Als we schendingen vinden, nemen we actie, inclusief het verwijderen van de mogelijkheid van de ontwikkelaar om geld te verdienen met hun app via ADMob, en de mogelijkheid om te publiceren op Play.”

Advertentiefraude

BuzzFeed News meldde vorige week dat zeker zes apps van DO Global code bevatten waardoor ze frauduleus klikken op advertentie, zelfs als een gebruiker de app niet gebruikt. De apps stonden ook in de Play Store onder generieke ontwikkelaarsnamen als “Pic Tools Group” en “Photo Artist Studio”. Het was niet duidelijk dat ze het eigendom waren van DO Global.

Advertentiefraude en het verbergen van eigendomsinformatie gaat tegen het beleid van de Play Store in. Google verwijderde de zes apps en zei dat zijn interne systemen de meeste daarvan ook al had gemarkeerd voor verwijdering. Vorige week verdwenen er nog eens veertig apps van de ontwikkelaar uit de Play Store, waaronder twintig stuks die DO Global Games als naam gebruiken.

Voordat de apps verwijderd werden, had DO Global ongeveer honderd apps in de Play Store, die samen 600 miljoen keer gedownload waren. Het verwijderen van de apps is één van de grootste bans van de Play Store, als het niet de grootste ooit is.

Beslissing geaccepteerd

DO Global zegt in een verklaring dat het de beslissing van Google accepteert. Ook biedt het bedrijf zijn excuses aan voor “onregelmatigheden” in zijn apps. “Na het lezen van de berichten over onze apps, hebben we direct een intern onderzoek uitgevoerd. We hebben onregelmatigheden gevonden in sommige AdMob-advertenties gebruikt door onze producten.”