Opnieuw klachten bij EU over machtsmisbruik Apple in App Store

Twee app-ontwikkelaars hebben klachten over Apple ingediend bij de Europese Commissie vanwege machtsmisbruik. De iPhone-fabrikant zou diverse apps voor ouderlijk toezicht gedwongen hebben om functies te verwijderen of ze zelfs helemaal uit de App Store verwijderd hebben.

In totaal zouden elf van de zeventien meest populaire apps voor schermtijd en ouderlijk toezicht in de App Store verwijderd of gelimiteerd zijn, schreef The New York Times vorige week. Twee van die apps, Kidslox en Qustodio, hebben daar een klacht om ingediend bij de Europese Commissie. Kidslox zei dat zijn zaken slechter zijn geworden sinds Apple hen dwong om wijzigingen in de app door te voeren, waardoor het minder nuttig werd dan de tool van Apple zelf.

Volgens de Amerikaanse krant dwong Apple bedrijven om functies te verwijderen waarmee ouders de apparaten van hun kinderen konden beheren, of die de toegang tot bepaalde apps en content voor volwassenen blokkeerde. In andere gevallen werden de apps simpelweg uit de winkel verwijderd.

Deze acties zouden vlak na de aankondiging van Screen Time en tools om gebruik te limiteren in iOS 12 in september begonnen zijn. Vergelijkbare tools in de App Store werden vanaf toen verwijderd of gelimiteerd. De makers van de apps stellen dat dit gebeurde vanwege concurrentie.

Verklaring Apple

Apple zelf ontkent die claims, schrijft ZDNet. Volgens het bedrijf zijn de apps in kwestie verwijderd, omdat ze de “privacy en veiligheid van gebruikers in gevaar brengen”. De grootste bron van zorgen was het gebruik van Mobile Device Management (MDM) software in sommige applicaties. MDM geeft derde partijen op afstand controle over een systeem, en kan toegang krijgen tot informatie als locatiedata, app-gebruik, browsing-geschiedenis en e-mailaccounts.

MDM wordt veelal in spyware en stalkerware gevonden, maar ook in applicaties voor ouderlijk toezicht en enterprise-apps op bedrijfsapparaten. Maar als gebruikers hier niet volledig vanaf weten, kan dit een beveiligings- of privacyprobleem zijn. Een dergelijke achterdeur kan daarnaast het risico op inbraken door hackers vergroten.

Apple stelt dat de appontwikkelaars dertig dagen hadden om hun apps te updaten en op deze manier te voldoen aan de richtlijnen van de App Store. Sommige ontwikkelaars deden dit ook, anderen werden uit de App Store verwijderd.

Kaspersky

Het Russische beveiligingsbedrijf Kaspersky Lab diende eerder deze maand om eenzelfde reden een klacht in bij de Russische autoriteiten. Kaspersky zei dat Apple zijn macht over de App Store en het volledige iOS-ecosysteem heeft gebruikt om Kaspersky te dwingen twee functies uit de Safe Kids-app te verwijderen. Het ging om de functie waarmee ouders kunnen beheren welke apps kinderen mogen gebruiken en een functie die de browser Safari blokkeerde.