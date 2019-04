Dimension Data en Cisco willen samen klanten nog beter helpen

De integrator en MSP Dimension Data gaat samen met netwerk-, data- en cloudspecialst Cisco nog intensiever samenwerken. Zij doen dit vooral op het gebied van co-innovatie, zo maakten beide partijen vandaag bekend.

Voornaamste reden voor de meerjarige intensievere samenwerking is dat beide partijen op deze manier nog beter de zakelijke wensen van hun klanten willen bewerkstelligen. Door hun marktkracht, competenties en technologische capaciteit te bundelen, kunnen zij hun schaal en bereik nog beter inzetten om vanuit ideeën haalbare en bruikbare oplossingen en toepassingen te ontwikkelen.

Inzet op technologie

Concreet gaat de samenwerking vooral plaatsvinden in de wereldwijde Co-Innovation Centers van Cisco. Binnen deze samenwerking zal in eerste instantie vooral aandacht worden besteed aan oplossingen en toepassingen op het gebied van 5G, het Internet of Things (IoT) en blockchain.

Ook sustainability

Daarnaast gaan beide bedrijven hun Connected Conservation-programma verder verbeteren en uitbreiden. Dit programma richt zich met geavanceerde oplossingen vooral op sustainability, zoals het beschermen va onze planeet, bedreigde dieren en oorspronkelijke gemeenschappen.

Veel onderlinge ervaring

Dimension Data en Cisco hebben samen meer dan 28 jaar ervaring in het op de markt brengen van een technologieportfolio dat oplossingen biedt van de cloud tot het datacenter, helemaal tot aan de edge.

De focus bij de komende samenwerking blijft, zo geven beide partijen aan, liggen op het bieden van nieuwe klantervaringen, het transformeren van processen en bedrijfsmodellen en het versterken van de innovatie op de werkvloer.