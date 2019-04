Intel ziet geen toekomst in mobiele 5G-modems naast Qualcomm

Intel trekt de stekker uit de productie van 5G mobiele modems. Volgens de chipfabrikant is het niet rendabel genoeg om met de hernieuwde samenwerking tussen concurrent Qualcomm en Apple beide de tak te laten floreren, aldus Bob Swan, CEO van intel.

“In het licht van de aankondiging van Apple en Qualcomm, hebben we de vooruitzichten voor ons onderzocht om geld te verdienen. Dit terwijl we deze technologie voor smartphones leverden. We concludeerden dat we geen toekomst zagen,” zegt Swan in een interview met The Wall Street Journal.

Er was geruime tijd sprake dat Apple Intel’s smartphone-modem chipbedrijf zou overnemen. Ars Technica beweert dat onderhandelingen tussen beide partijen hierover afgelopen zomer zijn begonnen. Op het moment dat Apple en Qualcomm hun jarenlange octrooigeschil hadden opgelost, zouden de gesprekken tussen Apple en Intel zijn gestopt.

Hernieuwde samenwerking

Terwijl de iPhone-fabrikant ruzie maakte met Qualcomm, sprong Intel in het gat door Apple smartphone-modem chips te leveren. Met het eindigen van de juridische strijd zag Intel zijn verworven plek teruggeëist worden door Qualcomm. Deze ging op zijn beurt weer een deal aan met Apple om deze te blijven voorzien van smartphone-chips. Het gaat volgens Ars Technica om een zesjarige licentieovereenkomst met een niet nader genoemd bedrag. Bloomberg stelt zelfs dat de mobiele 5G-modems van Intel niet zouden voldoen aan de eisen van Apple.

Als de deal tussen Intel en Apple zou zijn doorgegaan, was Intel verlost geweest van een zwaar verliesdraaiend bedrijfsonderdeel. Ars Technica haalt aan dat Intel jaarlijks een verlies draait van zo’n 1 miljard dollar op zijn smartphone-modem chipbedrijf. Apple daarentegen zou juist een grote stap hebben gemaakt voor wat betreft inspanningen op het gebied van chiptechnologie.

Broadcom, Samsung of Unisoc

Volgens The Wall Street Journal overweegt Intel andere opties voor zijn smartphone-modem chip-activiteiten. Bedrijven als Broadcom, Samsung of China’s Unisoc worden gezien als mogelijke koper. Al zou nog niets vaststaan. Bovendien wordt ook niet uitgesloten dat Apple in de toekomst niet alsnog de betreffende tak van Intel overneemt. Ook blijft Intel actief in het bouwen van netwerk- en infrastructuurproducten, evenals modems voor andere soorten apparaten. Helemaal gezien landen momenteel wereldwijd 5G-netwerken bouwen en ontsluiten, ondanks het feit dat er nog maar weinig mobiele apparaten zijn, die dit ondersteunen.