Google wil nieuwe Edge-browser ondersteunen

Google heeft er geen problemen mee om Microsofts Edge-browser op Chromium van de nodige ondersteuning te voorzien. Dat geeft het bedrijf zelf te kennen.

Google en Microsoft zijn niet altijd de beste vriendjes. Toen pas bleek dat Googles chatapplicatie Meet niet werkte op de testversie van Chromium Edge, ontstond dan ook de begrijpbare vrees dat Google zijn diensten zou weerhouden van Microsofts nieuwe browser. Momenteel kan Google zijn services immers eenvoudig beperken op Edge door claimen dat de achterliggende technologie niet compatibel is, maar dat argument is niet meer van toepassing op Microsofts nieuwste editie van de standaard Windowsbrowser.

Microsoft stapt immers over op Chromium als achterliggende technologie, wat in principe compatibiliteit met het Google-ecosysteem moet verzekeren. Dat Meet dan toch niet werkte op de testversie van Chromium Edge, was verontrustend.

Samenwerking

Google laat nu weten aan The Verge dat Meet gebruik maakt van een whitelist. Enkel specifiek goedgekeurde browsers zijn dus compatibel. Edge is dat als testversie voorlopig niet, maar Google laat verstaan dat het wel degelijk een volledige ondersteuning van de browser plant bij een officiële lancering. “We zien de grote omarming van Chromium en WebRTC als een goede zaak voor de hele Unified Communications-sector, voegt Google daar nog aan toe.

Voorlopig lijkt het er dus op dat Edge binnenkort het beste van twee werelden zal combineren. Dat was in ieder geval ons gevoel na een korte test. Langs de andere kant rolt Google toch een beetje op een passief agressieve manier met de spierballen. Het toont aan dat het de toegang tot zijn ecosysteem nauw controleert. Als Microsoft in de toekomst iets met Edge doet dat Google niet bevalt, kan het al snel via een drogreden claimen dat het compatibiliteit met bepaalde diensten moet terugschroeven.

