SAS brengt vele nieuwe features naar zijn platform voor analytics

De specialist op het gebied van analytics en kunstmatige intelligentie SAS heeft de functionaliteit van zijn eigen analytics-platform SAS Platform verder uitgebreid. Dit maakte de specialist dezer dagen bekend tijdens zijn jaarlijkse evenement SAS Global Forum in Dallas. Ook wordt het platform meer geschikt gemaakt voor iedere geïnteresseerde eindgebruiker en niet alleen voor datawetenschappers, zo geeft het bedrijf aan.

De analytics- en kunstmatige intelligentiespecialist verbetert, naar eigen zeggen, zijn platform om nog meer bedrijven en organisaties in staat te stellen het beste uit hun data te halen en zo verder te kunnen groeien.

Daarnaast moet de nu toegevoegde functionaliteit het ook voor niet-dataspecialisten eenvoudiger maken om analytics en kunstmatige intelligentie te gaan gebruiken om toch wijs te kunnen worden uit de hoeveelheid data waarover ze beschikken.

Eenvoudiger tools

Met de laatste release van zijn platform verbetert SAS vooral zijn geautomatiseerde, simpele en krachtige analytics-tools. Dit gebeurt onder meer met behulp van nieuwe technologie op het gebied van kunstmatige intelligentie en dan vooral op het terrein van machine learning, natural language processing (NLP) en andere technologieën die kunstmatige intelligentie moeten ondersteunen.

Ook wordt extra geïnvesteerd, op basis van de eerder al aangekondigde investering van 1 miljard dollar, in computer vision. Hiermee moeten eindgebruikers van het SAS Platform eenvoudiger gevisualiseerde data kunnen gaan gebruiken om daarmee zakelijke beslissingen te kunnen maken.

Automatische vergelijking analytische modellen

Met de nu doorgevoerde verbeteringen zorgt het platform ervoor dat automatisch duizenden verschillende analytische modellen worden vergeleken. Vervolgens worden hieruit de beste geselecteerd om een bepaald zakelijk probleem te kunnen oplossen.

Met natural language generation (NLG) worden vervolgens de beste analytische resultaten in normale taal gepresenteerd. Hierdoor kan iedere eindgebruiker deze interpreteren en daaruit een goed gedocumenteerd verslag maken om sneller beslissingen te kunnen nemen.

Eenvoudiger gebruik van kunstmatige intelligentie

SAS heeft daarnaast aangekondigd dat het via zijn platform nu ook kunstmatige intelligentie voor iedereen beschikbaar wil maken. Hiervoor heet de sanalytics- en AI-specialist een groot aantal extra veranderingen doorgevoerd, zoals een verbeterde uitleg over hoe een bepaalde analyse tot stand is gekomen, verbeterde interpretaties en uitleg van modellen voor kunstmatige intelligentie, verbeterde beslismogelijkheden, open API’s en meer waardevolle content.