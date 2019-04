Pure Storage lanceert storage-as-a-service-abonnement voor hybrid cloud

Pure Storage breidt zijn Evergreen Storage Service (ES2) uit om klanten een storage-as-a-servicemodel voor hybride omgevingen aan te bieden. De nieuwe uniforme abonnementsformule is beschikbaar voor het eigen datacenter, maar ook gehoste en cloudomgevingen.

“Voor de overstap naar de cloud heb je enige flexibiliteit nodig, die traditionele leveranciers nog niet kunnen bieden”, vertelt Robson Grieve, Chief Marketing Officer bij Pure Storage. “Dankzij het on-premises ES2-abonnement van Pure veranderen CAPEX-uitgaven in operationele kosten. Klanten genieten meer financiële flexibiliteit en betalen op basis van hun werkelijke verbruik.”

Met een uniform ES2-abonnement kunnen klanten hun pay-per-use block-opslagcapaciteit geheel of gedeeltelijk verplaatsten tussen verschillende omgevingen, on-premises en in de cloud, zonder dat een aanpassing van het contract nodig is. Dat zorgt ervoor dat data vrijer bewegen en workloads beter kunnen worden afgestemd op de geschikte infrastructuur. Bovendien kunnen nieuwe configuraties eenvoudig in testomgevingen proefdraaien voor definitieve implementatie, dankzij de mogelijkheid om gegevens te verplaatsen zonder gedoe.

ES2-abonnees krijgen vanaf de tweede helft van 2019 toegang tot de nieuwe formule via Pure Cloud Block Store op AWS. “Voor klanten van Pure maakt dit aanbod het beeld van hybrid cloud compleet”, zegt IDC-analist Eric Burgener. “Met Cloud Block Store brengt Pure bedrijfsfunctionaliteit naar de public cloud en met ES2 on-premises brengt Pure de public cloud-ervaring naar traditionele storage.”

Gegevensbescherming

Daarnaast maakt de nieuwe Evergreen Storage Service gebruik van FlashBlade en ObjectEngine om gegevensbescherming te moderniseren. In vergelijking met het traditionele disk-to-disk-to-tape, combineert de oplossing van Pure Storage naar eigen zeggen sterke back-up en efficiënte opslag met voorspelbare herstelprestaties. Organisaties kunnen bovendien het hergebruik van data maximaliseren door silo’s met back-updata te elimineren.

