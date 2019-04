SAS lanceert nieuwe software voor AI-trainingen en -onderwijs

SAS heeft diverse nieuwe programma’s en initiatieven onthuld om meer softwaretalen te ontwikkelen voor analytische innovatie en onderzoek. Het gaat onder meer om gratis kunstmatige intelligentie (AI) software voor het hoger onderwijs en een nieuw analytics simulatiespel.

Eén van de nieuwe platformen is SAS Viya for Learners, een volledige suite aan cloud-gebaseerde software dat de volledige levenscyclus van analytics ondersteunt. Ook geeft het gebruikers toegang tot de geavanceerde SAS AI- en machine learninganalytics-tools. De volledige suite is gratis. SAS Viya for Learners is bedoeld voor gebruik op academische instellingen. Zij kunnen hiermee de plaatsingspercentages voor afgestudeerden verhogen door een compleet, geavanceerd analyseprogramma te bouwen binnen een enkele software-omgeving. De suite bevat ondersteuningstools als online chat, online tutorials, kansen voor e-learning, documentatie, gemeenschappen en technische ondersteuning. Met het platform moeten studenten expertise krijgen in de meest populaire softwaretalen, waaronder SAS, Python en R. Ook leren studenten om data te verkennen, inzichten te ontdekken en AI- en machine learning-modellen uit te rollen.

Cortex

De dienst Cortex werd ontwikkeld door SAS en de Canadese business school HEC Montreal. Cortex is een online simulatiespel dat analytische en predictive modeling-vaardigheden aanleert. Onderwijzers kunnen ervaringen uit de echte wereld naar het klaslokaal halen, door studenten te laten strijden om het beste model te maken om een investeringsronde van een fictief goed doel te ondersteunen.

Het spel biedt studenten informatie over die organisatie en een dataset met potentiële donateurs. Ook hebben studenten toegang tot data mining-tools van SAS. Op een leaderboard is te zien welke studenten het model met de beste kwaliteit en de beste resultaten hebben.

Cortex is gratis te gebruiken voor onderwijzers. Studenten kunnen toegang krijgen tot het spel via een desktop of in de cloud, al moet hier een klein bedrag voor worden betaald.

Certificaten

Ook onthulde SAS drie nieuwe certificaten op specialistniveau in machine learning, natural language and computer vision, en forecasting and optimization. Specialisten die deze certificaten proberen te behalen, krijgen automatisch ook de credentials op professioneel niveau. Het gaat om SAS Certified Professional: AI and Machine Learning. De certificaten kunnen online worden behaald, maar ook tijdens een twee weken durende klassikale cursus.

Verder is SAS samen gaan werken met Acclaim om digitale badges te maken voor SAS credentials. De badges kunnen toegevoegd worden aan online CV’s, sociale media en handtekeningen in e-mails.