SpaceX halveert hoogte internetsatellieten om ruimteafval te vermijden

SpaceX heeft toestemming gekregen van de Amerikaanse Federal Communications Commission (FCC) om de orbitale hoogte van ruim 1.500 geplande internetsatellieten te halveren. Op die manier wil het ruimtevaartbedrijf de kans op ruimteafval verminderen en latency te verbeteren.

SpaceX werkt al enige tijd aan het project genaamd Starlink, dat als doel heeft om overal ter wereld breedbandinternet met hoge snelheden en weinig latency te bieden. Eind vorig jaar kreeg het bedrijf toestemming om 7.518 satellieten te lanceren, naast de 4.425 waar het al toestemming voor had.

Voor het eerste stel satellieten kreeg SpaceX toestemming, mits ze een gedetailleerde plan zouden aanleveren over het vermijden van ruimteafval. Daarom wordt de hoogte waarop de satellieten komen aangepast, schrijft Ars Technica. De satellieten moesten op verschillende hoogtes tussen de 1.110 kilometer en 1.325 kilometer komen te hangen. Nu komen 1.584 satellieten op 550 kilometer hoogte.

De FCC heeft het verzoek van de aanpassing van de hoogte afgelopen vrijdag goedgekeurd. SpaceX meldt nu dat “Starlink-productie goed op weg is en de eerste groep satellieten zijn al gearriveerd op de plek van lancering om verwerkt te worden”. De FCC stelt echter wel dat SpaceX alsnog met een gedetailleerd plan moet komen om ruimteafval te vermijden voor de rest van de satellieten.

Ruimteafval

Het probleem is dat SpaceX zijn satellieten op zo’n manier ontwerpt, dat ze compleet opbranden als ze opnieuw de atmosfeer in komen. Op die manier moet voorkomen worden dat er schade aangericht wordt door vallende objecten. Door de satellieten op een lager punt te hangen, moet afval snel opbranden als het de atmosfeer in komt, “zelfs in het onwaarschijnlijke geval dat een ruimtevoertuig in een baan om de aarde komt”.

Volgens het bedrijf duurt het voor satellieten die op 1.150 kilometer hoogte in een baan om de aarde draaien “honderden jaren” om de atmosfeer van de aarde in te komen. Een SpaceX-satelliet kost dat “minder dan vijf jaar als het begint op een hoogte van 550 kilometer”.

Een ander voordeel is dat dit ook de latency van de communicatiesignalen verlaagt naar 15 milliseconden. Op dat punt is de latency volgens SpaceX nauwelijks te merken voor gebruikers.