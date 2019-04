Vodafone vindt achterdeurtjes in Huawei-apparatuur in Italië

Vodafone heeft tegenover Bloomberg gezegd kwetsbaarheden te hebben gevonden in apparatuur van Huawei, die de provider gebruikte voor zijn werkzaamheden in Italië. De problemen zijn volgens Vodafone verholpen. Huawei ligt al jaren onder vuur wegens vermeende banden met de Chinese overheid.

Vodafone zegt verstopte achterdeurtjes te hebben gevonden in de software waarmee Huawei ongeautoriseerde toegang had kunnen krijgen tot vaste netwerk in Italië. Dat is een systeem dat internetdiensten naar miljoenen huizen en bedrijven brengt, aldus documenten van een beveiligingsbriefing van Vodafone uit 2009 en 2011. Bloomberg heeft die documenten ingezien. De bevindingen werden ook bevestigd door ingewijden, aldus het nieuwsmedium.

Vodafone vroeg Huawei in 2011 om de achterdeurtjes in routers voor in huis te verwijderen. Daarbij ontving de provider verzekeringen van de fabrikant dat de problemen opgelost waren. Bij latere testen bleek echter dat de kwetsbaarheden aanwezig bleven.

Ook ontdekte Vodafone achterdeurtjes in delen van zijn vaste netwerk genaamd optical service nodes, die verantwoordelijk zijn voor het vervoeren van internetverkeer over glasvezel. Daarnaast werden er achterdeurtjes gevonden in broadband network gateways, die de authenticatie van abonnees en toegang tot het internet afhandelen. Via de achterdeurtjes was het mogelijk dat een derde partij toegang kreeg tot de persoonlijke computer en het thuisnetwerk van een consument.

Problemen

Huawei ligt al jaren onder vuur, vooral in de Verenigde Staten. Het land is bang dat de fabrikant de Chinese overheid helpt met spionage, wat Huawei altijd ontkend heeft. De VS besloot een ban in te stellen op gebruik van apparatuur van de fabrikant door de Amerikaanse overheid. In Europa lobbyt het voor eenzelfde ban.

Ondanks die zorgen won Huawei wel een contract van Vodafone voor hulp bij aanleg van het 5G-netwerk. De provider heeft Huawei meermaals verdedigd tegen de beschuldigingen van de VS. CEO Nick Read heeft meerdere keren publiekelijk gezegd tegen een ban op Huawei te zijn, waarbij hij waarschuwde voor hogere kosten en vertragingen.

Vodafone zegt nu dat het in 2011 – hetzelfde jaar dat de kwetsbaarheden in de Italiaanse routers werden ontdekt – met Huawei heeft gewerkt om de problemen op te lossen. Daarbij werd geen bewijs gevonden van gegevens die in het gedrang waren gekomen. In 2012 vond het ook kwetsbaarheden in broadband network gateways geleverd door Huawei, en ook die problemen werden dat jaar opgelost. Of de problemen met de optical service nodes zijn verholpen, is niet duidelijk.