Puppet presenteert nieuwe functionaliteit voor zijn Enterprise-platform

DevOps-specialist Puppet heeft nieuwe functionaliteit en een aantal verbeteringen toegevoegd aan zijn DevOps-platform Enterprise 2019. In Puppet Enterprise 2019.1 is onder meer de agent less automatiseringstechnolgie van Puppet Bolt verder geïntegreerd. Daarnaast is ook Continuous Delivery voor Puppet Enterprise verbeterd.

Volgens de DevOps-specialist moeten de nu uitgebrachte updates en verbeteringen aan zijn vlaggenschip bedrijven en organisaties het nog makkelijker maken om hun diensten en applicaties verder te automatiseren en dit op grote schaal succesvol te kunnen uitrollen. Hiermee krijgen ze, aldus Puppet, een goede roadmap in handen waarmee ze automatisering binnen hun organisatie kunnen uitrollen.

Integratie met Puppet Bolt

De eerste belangrijke update die Puppet aan zijn platform geeft, is verdere integratie met zijn dienst Puppet Bolt. Deze laatste toepassing is de versimpelde multiplatform- en agentless automatiseringsarchitectuur van het DevOPs-bedrijf. Eindgebruikers kunnen deze tool zonder kennis over agent software en Puppet gebruiken om met code welke infrastructuur dan ook te configureren en beheren. Vooral het ontbreken van agents om dit mogelijk te maken, versnelt deze processen aanzienlijk.

De nu aangebrachte integratie van deze dienst met Puppet Enterprise beidt eindgebruikers nu ook onder meer YAML-ondersteuning. Hierdoor wordt het volgens de specialist nog makkelijker om automatisering toe te passen zonder dat een agent op een remote target is geïnstalleerd. Het gebruik van scripts of commando’s in welke codetaal dan ook zou nu moeten volstaan om automatiseringsprocessen op te starten op een geheel gedistribueerde infrastructuur.

Ook zorgt Bolt er nu onder meer voor dat zij aan agentless nodes nu metadata kunnen toevoegen en deze gewoon kunnen opslaan naast de rest van hun verschillende assets. Hierdoor krijgen ze een eenvoudig overzicht van alles waarover ze beschikken, waarbij het niet uitmaakt waar deze assets zich bevinden.

Geoptimaliseerd voor Cisco

Verder kunnen eindgerbuikers met de sterkere integratie tussen de Bolt- en Enterprise-platforms ook taken op agentless targets draaien, zoals network devices. Hierdoor kunnen zij hun infrastructuur op een geconsolideerde manier beheren. Inmiddels worden onder meer Cisco NX-OS, Palo Alto Networks en Cisco IOS hiervoor ondersteund. Dat Puppet vooral Cisco-apparatuur ondersteunt, is niet geheel toevallig. Cisco is een grote investeerder in de DevOps-specialist.

Continuous Delivery-verbeteringen

Een overige belangrijke verbetering in Puppet Enterprise 2019 versie 1 is meer mogelijkheden voor Continuous Delivery. Deze feature zorgt onder meer voor geautomatiseerde en voorspelbare processen voor het implementeren van Puppet-code. Hierdoor kunnen teams hun DevOps-activiteiten veiliger en met meer vertrouwen uitvoeren, aldus de specialist.

In de release kunnen eindgebruikers nu onder meer met behulp van Impact Analysis zien welke gevolgen of veranderingen hun voorgestelde Puppet-code gaat opleveren, zonder dat deze eerst live hoeft te staan. Hiermee zien zij of de uitrol van de code de gewenste impact gaat hebben om de configuratie van de infrastructuur waarvoor de code is bedoeld.

De komst van Delivery Pipelines zorgt ervoor dat teams onafhankelijk code voor automatisering kunnen uitrollen voor de infrastructuurdiensten of de applicaties die zij beheren. Veranderingen aan Puppet-modules kunnen zich hierdoor onafhankelijk door de hele software delivery lifecycle bewegen, zoden daarbij andere modules te blokkeren. Op deze manier hebben de verschillende teams niet meer de handelingen en toestemming nodig van een cetraal Puppet-team om de veranderingen door te voeren.

Verder maken de Simplified Puppet Deployments het nu mogelijk dat zelfs niet-Puppet experts met een druk op de knop simpele veranderingen aan de infrastructuur in gang kunnen zetten of zelfs complexe opeenvolgende deployments in batches naar nodes kunnen uitvoeren.

Puppet Enterprise is beschikbaar vanaf 7 mei aanstaande.