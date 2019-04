Citrix XenServer is voortaan Citrix Hypervisor

Citrix voert een rebranding voor XenServer door. De nieuwste versie van Xen Server heet Citrix Hypervisor, en, brengt ook wat veranderingen onder de motorkap met zich mee.

Vorig jaar kondigde Citrix aan dat het zijn hypervisor-software wilde rebranden. Daarvoor wachtte de virtualisatiespecialist echter op versie 8.0, en die rolt nu uit. Zeg voortaan dus niet meer Xen, maar Citrix Hypervisor.

De nieuwe hypervisor is gebaseerd op versie 4.19 van de Linux-kernel, gecombineerd met Xen Hypervisor versie 4.11. Citrix voegt verder ondersteuning toe voor Windows Server 2019 VM’s, en breidt support voor vGPU-machines uit. Voortaan is het mogelijk om daar snapshots van te nemen.

HPC

Voor HPC-omgevingen zorgt Citrix voor een ondersteuning van grotere schijven (meer dan 2 TB), en wordt de hypervisor compatibel met nieuwe besturingssystemen. Denk aan nieuwe versies van SUSE Linux Enterprise Server and Desktop 15, CentOS en RedHat Enterprise Linux 7.6.

Citrix Hypervisor 8.0 is een grote nieuwe release, waardoor compatibiliteit niet gegarandeerd is. Voor een upgrade dien je na te kijken of Citrix je hardware wel ondersteunt. Verder is deze release natuurlijk gewoon een volgende stap in het XenServer-verhaal, al mogen we dat dus nu niet meer zo noemen.

Gerelateerd: Citrix integreert en verkoopt Windows Virtual Desktop-oplossing van Microsoft