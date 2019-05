Apple ziet iPhone-omzet dalen, maar haalt wel meer geld uit diensten

Het tweede fiscale kwartaal van Apple is een moeizame geweest, zo blijkt uit de kwartaalcijfers van het bedrijf. Hoewel het de verwachtingen van analisten wist te overtreffen, is dat volgens ZDNet vooral omdat die verwachtingen erg laag waren. Het bedrijf zag de omzet uit de iPhone dalen, al ging de omzet uit zijn diensten wel omhoog.

Apple haalde in de eerste drie maanden van 2019 31,1 miljard dollar aan omzet uit de verkoop van de iPhone. Dat is een daling van 17 procent ten opzichte van een jaar eerder. Het bedrijf heeft ergere kwartalen gehad, maar die volgden steeds na uitzonderlijk sterke periodes. De afgelopen tijd zijn de iPhone-verkopen echter constant matig.

Ook de algemene omzet zag geen groei ten opzichte van een jaar eerder. Die kwam uit op 58 miljard dollar, 5 procent lager dan een jaar eerder. Apple behaalde een winst van 2,46 dollar per aandeel, wat 10 procent lager is dan in dezelfde periode in 2018. Wall Street had een winst van 2,36 dollar per aandeel verwacht met een omzet van 57,37 miljard dollar.

Nu realiseeerde Apple wel eerder een relatief lage omzet, maar dat was in tijden dat het bedrijf nog zeker wist dat de iPhone hier wat aan kon verbeteren. En zoals de kwartaalcijfers laten zien is die tijd voorbij. Bovendien wordt er minder omzet gedraaid in China, wat een trend is dat al een paar kwartalen zichtbaar is. In de eerste twee kwartalen van fiscaal 2019 zag het bedrijf de omzet in China dalen met 27 en 21 procent.

Diensten

Toch is er nog een lichtpuntje. De omzet uit de diensten van Apple groeit namelijk wel. Sterker nog: die omzet kwam dit jaar op een recordhoogte van 11,45 miljard dollar uit. De diensten van Apple bestaan onder meer uit digitale media en verkopen in de App Store. Bovendien groeit de omzet uit die diensten al een aantal jaren. Vier jaar geleden was de omzet namelijk nog maar 5 miljard dollar.

Ook de wearables – die onder de Home and Accessory Products-categorie vallen – blijven groeien. In een jaar tijd steeg de omzet met ruim een miljard dollar. Verder zag de iPad de sterkste groei in de afgelopen zes jaar.

Voor het volgende kwartaal verwacht Apple een omzet van 52,5 miljard dollar en 54,5 miljard dollar.