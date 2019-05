Docker onthult Docker Enterprise 3.0 en Docker Applications

Docker heeft aangekondigd dat Enterprise 3.0 in publieke bèta beschikbaar is, schrijft Venturebeat. Deze versie krijgt een integratie met Docker Desktop, de ontwikkelomgeving voor het bouwen, testen en verschepen van containerized apps.

Met verbeterde automatiseringstools kunnen ontwikkelaars image registries leveren met toegang tot Docker Hub, de gehoste library van ruim 100.000 container images. Ook kunnen ontwikkelaars apps deployen naar “enterprise-ready” omgevingen.

Daarnaast is Docker Applications onthuld, een technologie die tools als Applications Templates, Application Designer en Version Packs complementeert. De technologie heeft als doel om het beheer van apps die over verschillende toolchains verspreidt staan, samen te brengen in een enkel packaging format.

Docker Applications is gebaseerd op de Cloud Native Application Bundle (CNAB) specificatie, die het bedrijf samen met Microsoft ontwikkelde. CNAB laat ontwikkelaars de containers en resources die gedeployed moeten worden naar runtime-omgevingen en tooling definiëren. Daarnaast automatiseert het de creatie van Compose-bestanden, de configuratiebestanden die diensten, netwerken en volumes definiëren.

Kubernetes

Deze week wordt ook Docker Kubernetes Services (DKS) uitgerold. DKS is een oplossing die Kubernetes – het open source container orchestration system van Google – integreert van “de desktop van ontwikkelaars naar de productieserver”. De meest belangrijke functies van DKS omvatten verbeterde beveiliging, toegangscontroles en geautomatiseerd beheer van de levenscyclus. Ook is er ondersteuning voor Swarm Services, dat praat met verschillende instances op diverse hosts.

Enterprise-as-a-service is ook een geheel nieuwe dienst. Dit is een volledig beheerde dienst die on premise of in de cloud draait. In eerste instantie is het beschikbaar via het Franse consultingbedrijf Capgemini. De dienst bevat on-demand schaalbaarheid, prijzen op basis van gebruik en maandelijkse facturen.

Tot slot heeft Docker een geheel nieuwe oplossing aangekondigd, die beschikbaar wordt via zijn Professional Services and Consulting-programma. Het gaat om Accelerate Greenfield, dat app-ontwikkeling ondersteunt en klanten helpt om een containerization-strategie op te stellen.