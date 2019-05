AWS maakt Amazon Managed Blockchain algemeen beschikbaar

Amazon Web Services (AWS) heeft Amazon Managed Blockchain algemeen beschikbaar gesteld. In eerste instantie is dit door HyperLedger te gebruiken. Managed Blockchain is een volledig gemanagede dienst waarmee het eenvoudig moet zijn om schaalbare blockchain-netwerken te maken en te beheren.

Amazon Managed Blockchain is bedoeld voor gebruikers die meerdere partijen in staat willen stellen om transacties uit te voeren en een cryptografisch, verifieerbaar record daarvan bij te houden, zonder een vertrouwde, centrale autoriteit nodig te hebben, schrijft ZDNet.

Met de gedecentraliseerde dienst kunnen gebruikers snel een blockchain-netwerk opzetten met meerdere AWS-accounts via het AWS Management Console. Daarbij is het mogelijk om een framework naar voorkeur te kiezen, al is nu alleen HyperLedger aanwezig. Later dit jaar moet er ook ondersteuning voor Ethereum komen. Daarna kunnen gebruikers netwerkleden toevoegen en de ledennodes die transactieverzoeken verwerken configureren.

Quantum Ledger Database

Amazon Managed Blockchain werd in november vorig jaar al aangekondigd, samen met de Amazon Quantum Ledger Database (QLDB). QLDB is een volledig beheerde ledger-database met een centraal betrouwbare autoriteit. Volgens Amazon kan dit platform dubbel zo snel transacties verwerken als standaard mogelijk is.

De data kan van Amazon Managed Blockchain verhuisd worden naar Amazon QLDB voor analyse. “Achteraf gezien was het behoorlijk logisch waar blockchain nuttig kon zijn”, aldus CEO Andy Jassy.

Volgens AWS wordt Managed Blockchain nu al gebruikt door AT&T, Nestlé en Singapore Exchange Limited. Amazon Managed Blockchain is te gebruiken voor usecases in bijvoorbeeld financiële, logistieke, retail en energiesectoren, die als eis hebben dat transacties snel worden uitgevoerd over meerdere entiteiten.

Beschikbaarheid

Amazon Managed Blockchain is direct beschikbaar in de regio US East. Later dit jaar wordt de dienst uitgebreid naar andere gebieden. Amazon QLDB wordt naar verwachting in de komende maanden algemeen beschikbaar gemaakt.