‘Crypto-criminelen en -fraudeurs stalen 1,2 miljard dollar in eerste kwartaal’

Crypto-criminelen en -fraudeurs hebben in het eerste kwartaal van 2019 ruim 1,2 miljard dollar gestolen. Dat stelt cryptocurrency-beveiligingsbedrijf CipherTrace in een nieuw rapport, meldt Venturebeat.

CipherTrace ontwikkelt oplossingen om het witwassen van digitaal geld tegen te gaan, forensisch onderzoek naar cryptovaluta, blockchain threat intelligence en voor toezicht op de regelgeving. De oplossingen worden ontwikkeld voor beurzen, banken, onderzoekers, regelgevers en bedrijven met digitale assets.

CipherTrace besloot na het schandaal van de missende 850 miljoen dollar in de zaak van Bitfinex en zijn munt Tether onderzoek te doen naar de risico’s gerelateerd aan “stabiele munten”. Dat zijn munten die ontworpen zijn om gesteund te worden door een stabiele valuta, die in theorie wijzigingen in prijzen moeten beperken.

Soorten diefstal

Volgens het rapport hebben criminelen tijdens het eerste kwartaal ruim 356 miljoen dollar aan cryptovaluta echt gestolen van beurzen en infrastructuren. Onder dat verlies zaten ook exit scams, waarbij oprichters van crypto-bedrijven er vandoor gaan met geld. Gebruikers van cryptovaluta verloren op die manier bijna 195 miljoen dollar.

Daarnaast ontwikkelde cybercriminelen ingenieuze nieuwe technieken om miljoenen dollars meer te stelen uit gebruikersaccounts en wallets. Het gaat daarbij onder meer om het opnieuw toewijzen van de SIM-kaart van de smartphone van een gebruiker, en tweestapsverificatie te gebruiken om een nieuw wachtwoord aan te maken.

Dit zijn bovendien alleen de diefstallen die zichtbaar zijn. CipherTrace schat dat het daadwerkelijke aantal aan verliezen van cryptovaluta veel hoger was.

Buitenlandse betalingen

Daarnaast zijn de buitenlandse betalingen van cryptovaluta-beurzen in Amerika naar buitenlandse beurzen toegenomen van 45 procent in 2017 naar 66 procent nu, aldus het rapport. Dit concludeerde CipherTrace na het analyseren van 164 Bitcoin-transacties.

Dat is belangrijk, omdat volgens het International Consortium of Investigative Journalists “8,7 biljoen dollar, 11,5 procent van de wereldwijde rijkdom, offshore is verstopt”. Zodra de betalingen bij beurzen en wallets in andere delen van de wereld aankomen, vallen ze dan ook van de radar van de Amerikaanse autoriteiten af.