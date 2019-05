Oculus kondigt VR-abonnementsdienst aan voor enterprises

VR-headsetspecialist Oculus wil geld gaan verdienen met virtual reality-oplossingen voor grote bedrijven. De VR-specialist verkocht eerder al zakelijke versies van zijn headsets, maar voegt nu ook een jaarlijks abonnement toe om de apparaten te onderhouden. Dat meldt TechCrunch.

Het gaat hier om Oculus Go for business van 64 GB vanaf 599 dollar en de grootzakelijke Oculus Quest van 128 GB van 999 dollar. Met dit abonnement krijg je meerdere tools, waaronder de headsets zelf en het eerste jaar aan apparaatbeheer en -onderhoud. Dat beheer en onderhoud kost daarna 180 dollar per jaar, per apparaat.

Ook omvat het pakket een software suite met tools voor device setup en management, enterprise-niveau service en ondersteuning en een nieuwe gebruikerservaring aangepast voor zakelijke usecases.

Het nieuwe Oculus for Business moet deze herfst verschijnen. Het is onduidelijk of de dienst ook naar Europa komt en wat de prijzen hier zouden zijn.

Oculus Quest en Rift S

Facebook kondigde tijdens zijn F8-conferentie ook de beschikbaarheid van twee nieuwe virtualreality-brillen aan. Het gaat onder meer om de Oculus Quest en Oculus Rift S, die beide op 21 mei vanaf 449 euro verschijnen, weet Tweakers. De Oculus Quest is een standalone bril, wat betekent dat er geen aparte computer nodig is om hem te laten werken. De Rift S heeft wel een Windows 10-machine nodig.

De twee brillen hebben ingebouwde camera’s en sensoren om de gebruiker in een ruimte te volgen, zodat er geen externe sensoren nodig zijn. De Rift S krijgt verder LCD-schermen met een resolutie van 1280 bij 1440 pixels per oog. De Quest krijgt een resolutie van 1600 bij 1440 pixels per oog.

De Oculus Go, die ook onder het abonnement te verkrijgen is, verscheen vorig jaar al. Dit apparaat is los vanaf 219 euro te koop, en heeft een kleiner scherm dan de andere twee apparaten.