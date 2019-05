Facebook Workplace krijgt make-over om activiteit te boosten

Facebook heeft zijn grootzakelijke versie van het sociale medium, Facebook Workplace, een nieuw uiterlijk en diverse nieuwe functies gegeven. De update moet de toegang tot functies als groepen, chats en notificaties verbeteren. Ook wordt er meer van het algoritme van het platform geïntroduceerd om suggesties te doen over groepen en mensen.

De nieuwe versie van Workplace op desktop moet aansluiten bij die van de mobiele app. De dienst krijgt een lichter en rustiger uiterlijk, evenals meer lichte kleuren. Ook worden twee belangrijke functies – Groups en contacten voor Chats- uit de rechterbalk gehaald, weet TechCrunch. Gebruikers kijken daar al enige tijd niet meer, om advertenties te negeren.

De twee functies worden nu in de linkercolomn geplaatst, waar het onderdeel is van een menu aan tools en meer informatie over de organisatie. Het idee is dat dit het waarschijnlijker maakt dat mensen naar deze lijsten gaan en ze gaan gebruiken.

Daarnaast krijgen notificaties hun eigen “inbox”. Daarmee wordt de lijst aan acties die gebeurd zijn en relevant zijn voor de gebruiker uitgebreid, zodat het mogelijk is om op iedere actie te klikken en naar een preview van die relevante content te gaan. Daardoor hoeft het niet meer in de hoofdpagina te staan.

Een andere nieuwe update is dat Workplace nu een “focus”-modus heeft in afdelingen als groepen. Daarbij verdwijnt het navigatiemenu aan de linkerkant, zodat het mogelijk is om naar de content te kijken waar aan gewerkt wordt, zonder dat er notificaties van andere groepen, individuen of het grotere bedrijf staan.

Algoritme

Onder de motorkap gebeuren ook wat interessante dingen. Zo worden er meer algoritmische functies toegevoegd aan Workplace. Die algoritmes gebruiken de “work graph” om mensen en groepen te suggereren waar de gebruiker mogelijk mee wil praten. Daarmee hoopt het platform de aandacht van gebruikers langer vast te houden.

Tot slot wordt Workplace internationaler gemaakt. De app is nu in 46 talen beschikbaar. Facebook gaat daarnaast meer automatische vertalingsopties aanbieden.