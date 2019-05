Dell Technologies introduceert nieuwe en geoptimaliseerde storage- en beheertoepassingen

Dell Technologies heeft een hele collectie aan nieuwe en geoptimaliseerde data opslag-, beheer- en beschermingstoepassingen en -diensten bekend gemaakt. Onder meer binnen zijn Dell EMC Unity en Isilon-portfolios en met duidelijke verbindingen naar (multi)cloudomgevingen.

Naast de verschillende strategische aankondigingen en nieuwe concepten voor dienstverlening, gebruikt Dell Technologies natuurlijk zijn grote evenement Dell Technologies World 2019 in Las Vegas deze week om ook veel productaankondigingen te doen voor het storage-portfolio van de leverancier en de aanverwante diensten.

Unity- en Isilon-portfolio’s

Concreet gaat het in eerste instantie om de Unity- en Isilon-portfolio’s. Dell Technologies introduceert het midrange storagesysteem Dell EMC Unity XT dat tot 2x snellere prestaties biedt dan zijn voorganger en daarnaast is geoptimaliseerd voor meer data-efficiëntie, zoals een data reductie van 5:1. De storagetoepassing is specifiek gebouwd voor gebruik in (multi) publieke cloudomgevingen, aldus de fabrikant.

Verder bieden de Dell EMC Unity XT-platforms alle rekenkracht die nodig is om applicaties te draaien, inline datareductie te verwerken en te blokkeren en tegelijkertijd diverse operationele datadiensten te kunnen leveren. Ook heeft de storage-toepassing een actieve architectuur en is geschikt voor NVMe

Update van Isilon

Naast het Dell EMC Unity-portfolio krijgt ook het Dell EMC scale-out Isilon NAS-portfolio een update. De leverancier wil met deze update eindgebruikers helpen met het verwerken van de stroom aan gegevens die vooral kunstmatige intelligentie-oplossingen genereren.

De nieuwste versie van Isilon biedt meer schaalbaarheid, verbeterde integratie met cloudomgevingen en security-oplossingen om de meest veeleisende workloads te ondersteunen. De Isilon OneFS 8.2-software biedt tot 75 procent grotere clusterschaalbaarheid tot 252 knooppunten die een geactualiseerde verwerkingscapaciteit tot 58PB en 945 GB/s per cluster mogelijk maken. Ook biedt het nieuwe Isilon H5600 hybride scale-out NAS-opslagplatform een ideale balans tussen compacte capaciteit en prestaties, aldus de leverancier.

Dell EMC Cloud Storage Services

Maar het blijft niet alleen bij hardware, ook het portfolio aan storagediensten is uitgebreid. Vooral voor het voorbereiden van eindgebruikers op het uitbouwen van on-premise infrastructuur naar publieke cloudomgevingen voor diverse extra diensten.

Met Dell EMC Cloud Storage Services worden de voor de cloud geschikte infrastructuuroplossingen van de fabrikant uitgebreid. Dell EMC Cloud Storage Services helpt organisaties datacenters uit te breiden naar publieke cloudomgevingen in combinatie met Dell EMC storage-toepassingen. Concreet betekent dit onder meer dat deze opslag direct met publieke (multi)cloudomgevingen is verbonden en als as-a-service kan worden geleverd. Zie de eerdergenoemde nieuwe Dell EMC Unity XT -toepassing.

Oplossingen voor databeheer

Verder presenteerde de techgigant ook nog oplossingen om data te kunnen beheren en te beschermen, onder meer voor back-up in gevirtualiseerde en publieke cloudomgevingen; het Dell EMC PowerProtect Software platform en de Dell EMC PowerProtect X400 multidimensionale appliance.

Het Dell EMC PowerProtect-softwareplatform biedt gegevensbescherming, replicatie en hergebruik en op SaaS gebaseerd beheer en zelfbedieningsmogelijkheden waarmee klanten de autonomie krijgen om back-up- en herstelbewerkingen te beheren.

De Dell EMC PowerProtect X400 is leverbaar als een hybride of volledig flash-datamanagement appliance. De toepassing gebruikt onder meer als eerste Dell Technologies-toepassing machine learning voor intelligente taakverdeling

Tot slot kondigt Dell EMC voor kleinere bedrijven ook nog een 8-24TB-versie van de Dell EMC Integrated Data Protection Appliance (IDPA) DP4400 aan.

De beschikbaarheid van alle gepresenteerde oplossingen ligt tussen de maanden mei en juli van dit jaar.